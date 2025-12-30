  • Menu
Highlights

నేటి ఆధునిక కాలంలో జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల మధుమేహం బాధితుల సంఖ్య ఆందోళనకరంగా పెరుగుతోంది.

Heart Health : నేటి ఆధునిక కాలంలో జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల మధుమేహం బాధితుల సంఖ్య ఆందోళనకరంగా పెరుగుతోంది. అయితే డయాబెటిస్ అంటే కేవలం రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగడం మాత్రమే కాదు, అది శరీరంలోని ప్రతి అవయవంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ హెచ్చరిస్తున్నాయి.

డయాబెటిస్‌కు గుండెపోటుకు సంబంధం ఏంటి?

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సుదీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలోని రక్తనాళాలు దెబ్బతింటాయి. ముఖ్యంగా గుండెకు రక్తాన్ని చేరవేసే ధమనులు బలహీనపడటం లేదా మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణకు ఆటంకం కలిగి గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. మధుమేహం ఉన్నవారిలో సహజంగానే రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు తోడవుతాయి. ఇవన్నీ కలిసి ధమనులను గట్టిగా మార్చి, కొవ్వు పేరుకుపోయేలా చేస్తాయి. దీనినే వైద్య భాషలో అథెరోస్క్లెరోసిస్ అని పిలుస్తారు.

సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్..అత్యంత ప్రమాదకరం

సాధారణ వ్యక్తుల్లో గుండెపోటు వస్తే ఛాతీలో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది. కానీ, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో నరాల బలహీనత ఉండటం వల్ల గుండెపోటు వచ్చినా నొప్పి తెలియకపోవచ్చు. దీనినే సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ అంటారు. నొప్పి లేకపోవడం వల్ల చాలామంది దీనిని గ్యాస్ సమస్యగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు, ఫలితంగా ప్రాణాపాయం సంభవిస్తుంది. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఏ చిన్న అసౌకర్యం కలిగినా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

గుర్తించాల్సిన ముఖ్య లక్షణాలు

* ఛాతీలో విపరీతమైన ఒత్తిడి, మంట లేదా అసౌకర్యంగా అనిపించడం.

* చిన్న పని చేసినా విపరీతమైన ఆయాసం, అలసట రావడం.

* కారణం లేకుండానే విపరీతంగా చెమటలు పట్టడం, తల తిరగడం.

* దవడ, మెడ, వెనుక భాగం లేదా ఎడమ చేతిలో నొప్పి రావడం.

* వాంతులు వచ్చేలా ఉండటం లేదా కడుపులో ఇబ్బందిగా అనిపించడం.

నివారణ మార్గాలు

గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ముందుగా రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కచ్చితంగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నడక లేదా వ్యాయామం తప్పనిసరి. ఆహారంలో పిండి పదార్థాలు తగ్గించి, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ చెకప్ చేయించుకోవడం వల్ల ముప్పును ముందే పసిగట్టవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని, సరైన నిద్రపోవడం కూడా గుండెకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

