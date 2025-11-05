Dental Health : ఉదయం, సాయంత్రం.. ఏ సమయంలో బ్రష్ చేయడం ఎక్కువ లాభం?
Dental Health : శారీరక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం ఎంత ముఖ్యమో, ఓరల్ హెల్త్ అంటే నోటి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం. కానీ చాలా మంది దీనిని తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. నోటి ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకపోతే అనేక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి రోజూ బ్రష్ చేయడం చాలా అవసరం. చాలా మంది ఉదయం బ్రష్ చేస్తే, మరికొందరు సాయంత్రం కూడా చేస్తారు. అయితే, అసలు ఏ సమయంలో బ్రష్ చేయడం సరైనది. ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అనే దానిపై నిపుణుల అభిప్రాయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నోటి ఆరోగ్యం ఎందుకు ముఖ్యం?
మంచి నోటి ఆరోగ్యం కోసం రోజూ బ్రష్ చేయడం చాలా అవసరమని తెలిపారు. బ్రష్ చేయకపోతే నోటిలో అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల దంతాలు, చిగుళ్ళలో అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. నోటి ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోని చాలా మందికి నోటి అల్సర్లు నుంచి మౌత్ క్యాన్సర్ వరకు ప్రమాదం ఉందని ఆమె తెలిపారు. కాబట్టి నోటి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం రోజూ బ్రష్ చేయాలి. తొందరపడకుండా, కనీసం 2 నిమిషాల పాటు బ్రష్ చేయండి. అన్ని దంతాలను శుభ్రం చేయండి.
ఉదయం కంటే రాత్రి ఎందుకు ముఖ్యం?
ఉదయం బ్రష్ చేయడం మంచిదే.. కానీ రాత్రిపూట బ్రష్ చేయడం మరింత అవసరం. దీనికి కారణం ఏమిటంటే రోజంతా ఆహారం తిన్న తర్వాత ఆహారపు చిన్న చిన్న కణాలు దంతాల మధ్య ఇరుక్కుపోతాయి. రాత్రి పడుకునే సమయంలో పగటితో పోలిస్తే లాలాజలం తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా దంతాలపై దాడి చేసి దంతక్షయం, నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతుంది.
మీరు రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత బ్రష్ చేయకపోతే, ఈ బ్యాక్టీరియా రాత్రంతా దంతాలపై దాడి చేస్తుంది. దీని వల్ల దంతాలు చెడిపోవడం మొదలవుతుంది. రాత్రి బ్రష్ చేయడం వల్ల దంతక్షయం ఆగడమే కాకుండా, చిగుళ్ళ వాపు, నోటి దుర్వాసన నుండి కూడా రక్షణ లభిస్తుంది. కాబట్టి, రాత్రిపూట తప్పకుండా బ్రష్ చేయడం చాలా అవసరం. ఎంత త్వరగా ఈ అలవాటు చేసుకుంటే నోటి ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది.
బ్రష్ చేయడానికి సరైన పద్ధతి ఏమిటి?
ఆహారం తిన్న కనీసం అరగంట తర్వాత బ్రష్ చేయండి. సాఫ్ట్ బ్రిసెల్స్ ఉన్న బ్రష్ను ఉపయోగించండి. కనీసం 2 నిమిషాల పాటు బ్రష్ చేయండి. బ్రష్ చేయడంతో పాటు ఫ్లోస్, మౌత్వాష్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు.