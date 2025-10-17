  • Menu
Dehydration in Children: చిన్న పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.. వారి ప్రాణానికే ప్రమాదం
Highlights

చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్ విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

Dehydration in Children: చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా డీహైడ్రేషన్ విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. డీహైడ్రేషన్ అంటే శరీరంలో నీరు, ఎలక్ట్రోలైట్స్ తగ్గిపోవడం. పెద్దల కంటే పిల్లల శరీరంలో నీరు వేగంగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వారికి ఈ సమస్య త్వరగా వస్తుంది. అధిక వేడి, విపరీతమైన చెమట, ముఖ్యంగా వాంతులు లేదా అతిసారం వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు డీహైడ్రేషన్ పెరుగుతుంది. పిల్లలు సరిగా దాహం వేయకపోయినా లేదా తగినంత నీరు తాగకపోయినా కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది. అందుకే, పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి.

పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్‌ను సమయానికి గుర్తించకపోతే, అది అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. జ్వరం, అతిసారం, వాంతులు లేదా అధిక వేడి కారణంగా వచ్చే అలసట వంటివి డీహైడ్రేషన్‌కు ప్రధాన కారణాలు. శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడినప్పుడు, ముఖ్యంగా మూత్రపిండాలు, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో లవణాలు, ఖనిజాల సమతుల్యత దెబ్బతిని పిల్లల ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా తల తిరగడం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, పొడి చర్మం వంటి తీవ్రమైన పరిస్థితులకు దారితీయవచ్చు. అందుకే పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్‌ను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు అకస్మాత్తుగా కనిపించవచ్చు. బిడ్డ సరిగా నీరు తాగకపోవడం లేదా మూత్రం చాలా తక్కువగా పోయడం డీహైడ్రేషన్ మొదటి లక్షణం. నోరు, పెదవులు పొడిబారుతాయి. కళ్లు లోపలికి పోతాయి. అలసట, చిరాకుగా ఉండటం, ఆకలి తగ్గడం లేదా సరిగా తినకపోవడం వంటివి డీహైడ్రేషన్ సాధారణ లక్షణాలు.

డీహైడ్రేషన్ తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే, బిడ్డలో నీరసం, స్పృహ కోల్పోవడం లేదా తల తిరిగిన అనుభూతి కలుగుతాయి. వాంతులు లేదా అతిసారం వల్ల శరీరంలోని నీరు త్వరగా తగ్గిపోతుంది, అప్పుడు లక్షణాలు మరింత వేగంగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై దృష్టి సారించి, వారు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సమయానికి నీరు, ద్రవ పదార్థాలు అందించడం చాలా ముఖ్యం.

పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్ సమస్య రాకుండా నివారించడానికి ఈ చిట్కాలను పాటించాలి. బిడ్డకు రోజంతా తరచుగా నీరు లేదా ద్రవ రూపంలోని ఆహారాలు ఇవ్వండి. వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణంలో ముఖ్యంగా ఆడుకున్న తర్వాత తప్పకుండా నీరు ఇవ్వాలి. వాంతులు లేదా అతిసారం ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఓఆర్‌ఎస్ ద్రావణాన్ని ఉపయోగించాలి. సులభంగా జీర్ణమయ్యే, తేలికపాటి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. ఆకలి, మూత్ర విసర్జన, చర్మంలో మార్పుల గురించి గమనిస్తూ ఉండాలి. అవసరమైతే, డాక్టర్ సలహా మేరకు ఎలక్ట్రోలైట్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలి.

