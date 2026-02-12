  • Menu
Dates Vs Jaggery for Weight Loss: ఖర్జూరం Vs బెల్లం.. బరువు తగ్గడానికి ఏది బెస్ట్? వీటిలో దాగి ఉన్న అసలు నిజాలివే!

Dates Vs Jaggery for Weight Loss: నేటి కాలంలో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరగడంతో చాలా మంది తెల్ల చక్కెరను పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. దానికి బదులుగా 'నేచురల్ స్వీటెనర్' అని పిలిచే ఖర్జూరం లేదా బెల్లాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే, బరువు తగ్గడం (Weight Loss) లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పుడు, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.

ఖర్జూరం: ఫైబర్ మరియు పోషకాల గని ఖర్జూరాన్ని సూపర్‌ఫుడ్‌గా పరిగణిస్తారు. ఇందులో కేవలం తీపి మాత్రమే కాదు, శరీరానికి అవసరమైన పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు మరియు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

ప్రయోజనం: ఇందులోని ఫైబర్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగవు. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, మీకు ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.

జాగ్రత్త: ఖర్జూరాల్లో కేలరీలు ఎక్కువ. కాబట్టి రోజుకు 2 లేదా 3 కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు.

బెల్లం: సంప్రదాయ రుచి.. కానీ జాగ్రత్త! భారతీయ వంటకాల్లో బెల్లం పాత్ర కీలకం. ఇది శుద్ధి చేయని చెరకు రసం నుంచి తయారవుతుంది కాబట్టి ఇందులో ఇనుము (Iron), మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.

వాస్తవం: బెల్లం తెల్ల చక్కెర కంటే మంచిదే అయినప్పటికీ, శరీరం దీనిని కూడా చక్కెరగానే పరిగణిస్తుంది. ఇది త్వరగా రక్తంలో కలిసి గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు లేదా వేగంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు దీనిని తక్కువగా వాడటం మంచిది.

నిర్ణయం: ఏది గెలుస్తుంది? బరువు నిర్వహణను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే 'ఖర్జూరం' బెల్లం కంటే మెరుగైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అందులోని 'ఫైబర్'. ఇది మిమ్మల్ని చిరుతిండ్ల వైపు వెళ్లకుండా కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది. బెల్లం కేవలం అప్పుడప్పుడు రుచి కోసం వాడితేనే ఉత్తమం.

ముగింపు: ఏ స్వీటెనర్ అయినా 'అతిగా తింటే ప్రమాదమే'. బరువు తగ్గడం అనేది కేవలం చక్కెరను మార్చడం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. మీ నాలుకకు తక్కువ తీపిని అలవాటు చేయడం మరియు శారీరక శ్రమను పెంచడం ద్వారానే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

