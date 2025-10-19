Eye Makeup Habits : మేకప్ ప్రియులకు హెచ్చరిక.. ప్రతిరోజూ కాటుక, ఐ లైనర్ వాడే అలవాటు ఉందా?
Eye Makeup Habits : మహిళలు అందంగా కనిపించడానికి ఇష్టపడతారు. చిన్నపాటి కార్యక్రమమైనా, చాలా చక్కగా తయారవుతారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మేకప్ చేసుకోవడానికి వందల రకాల ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఒక్కో విధంగా మేకప్ చేసుకునే అవకాశం వారికి ఉంది. పార్టీలు, ఆఫీస్ ఇలా వేర్వేరు చోట్లకు వెళ్ళేటప్పుడు విభిన్నంగా తయారయ్యే అవకాశం వారికి ఉంది. ఇది వారి అందాన్ని మరింత పెంచుతుందనడంలో సందేహం లేదు. అయితే కొంతమంది ప్రతిరోజూ మేకప్ చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యువతులు కంటి మేకప్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇది వారి అందాన్ని మరింత పెంచుతుందని మహిళల నమ్మకం. కానీ, ప్రతిరోజూ కాటుక, మస్కారా, ఐ లైనర్ వాడటం మంచిదేనా? కంటి ఆరోగ్యానికి హానికరమా? ఈ విషయంలో నిపుణుల అభిప్రాయం ఏమిటి? ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
కళ్ళకు రకరకాలుగా మేకప్ చేసుకునే అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నట్లు మీరు గమనించి ఉంటారు. వీటిని చూసి చాలా మంది ప్రయత్నిస్తారు. అంతేకాదు, కొంతమంది మహిళలు ప్రతిరోజూ రకరకాల ఐ లైనర్లు, ఐ షాడోలు వాడతారు. ఇది వారిని అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కానీ, ఈ ఉత్పత్తులను తయారుచేసేటప్పుడు అనేక రసాయనాలను కలుపుతారు, ఇది వారి కళ్ళపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే కాటుక, ఐ లైనర్, ఇతర మేకప్ ఉత్పత్తులు అనేక రసాయనాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని ప్రతిరోజూ ఉపయోగించడం వల్ల కళ్ళకు హాని కలుగుతుంది.
ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కాటుక, మస్కారా, ఐ లైనర్, ఐ షాడోలను ప్రతిరోజూ పెట్టుకోవడం వల్ల అవి కళ్ళకు హాని కలిగించవచ్చు. అంతేకాదు, అవి ఎక్కువ కాలం కళ్ళలోనే ఉండిపోవచ్చు, వాటిలోని రసాయనాలు, ప్రిజర్వేటివ్లు కళ్ళ మెరుపును తగ్గిస్తాయి. దీంతో పాటు మంట, దురదకు కూడా కారణం కావచ్చు. కాబట్టి, పడుకునే ముందు కంటి మేకప్ను శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు. అంతేకాకుండా, ఇతరులు ఉపయోగించిన మేకప్ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించవద్దు, ఎందుకంటే ఒకరు ఉపయోగించిన వాటిని మరొకరు ఉపయోగించడం వల్ల బాక్టీరియా సంక్రమణ ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అందువల్ల మీరు మేకప్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడే వారైతే, కొన్ని నిర్దిష్ట జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అవుతుంది.
మేకప్ చేసుకునే ముందు, ముఖ్యంగా కళ్ళకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను ఉపయోగించే ముందు మీ చేతులు, ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడగండి. మీ చేతులను శుభ్రం చేయకుండా మేకప్ చేసుకోవడం వల్ల మీ చేతుల నుండి బ్యాక్టీరియా కళ్ళలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అందువల్ల ముందుగా మీ ముఖం, చేతులను శుభ్రం చేసుకోండి. ఆ తర్వాతే మేకప్ చేసుకోండి. ఇది కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.