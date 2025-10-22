  • Menu
Cumin Water : మీ కూరల్లో జీలకర్ర వేస్తున్నారా ? అయితే ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి

Cumin Water : బరువు తగ్గడానికి, ఫిట్‌గా ఉండటానికి మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాం. జిమ్‌లకు వెళ్తాం, కఠినమైన డైట్ ప్లాన్‌లను పాటిస్తాం. కానీ, ఇవే కాకుండా మన వంటింట్లో దొరికే కొన్ని సాధారణ పదార్థాలతో కూడా బరువు తగ్గవచ్చు. మనం ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే జీలకర్ర కూడా అటువంటిదే. ఇది ఊహించని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. బరువు తగ్గడమే కాకుండా, జీలకర్రను నీటిలో కలిపి తాగడం వల్ల మరెన్నో లాభాలు ఉన్నాయి.

రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు చెంచాల జీలకర్రను ఒక గ్లాసు నీటిలో వేసి నానబెట్టండి. ఉదయం నిద్రలేవగానే ఆ నీటిని మరిగించకుండా ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. గింజలు మిగిలితే వాటిని కూడా నమిలి మింగేయాలి. ఇది బరువు తగ్గడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా, నడుము చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. జీలకర్ర మన ఆకలిని తగ్గిస్తుంది, జీవక్రియను పెంచుతుంది. ఈ విధంగా శరీరంలో నిల్వ ఉన్న అదనపు కొవ్వును తగ్గించడంలో జీలకర్ర సహాయపడుతుంది.

అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఉన్నవారికి జీలకర్ర చాలా మంచిది. ఇది శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తిని తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. అలాగే గ్యాస్, ఉబ్బరం, అసిడిటీ లేదా మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది తక్షణ పరిష్కారం ఇస్తుంది. జీలకర్ర నీరు ఇన్సులిన్ స్థాయిలను పెంచి మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనత సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా జీలకర్రను తమ ఆహారంలో తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి.

జీలకర్ర నీరు మొటిమలు, మచ్చలు ఉన్నవారికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో యాంటీ-ఫంగల్, యాంటీ-ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ముఖంపై ఉండే మొటిమలు, మచ్చలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. నిపుణులు కూడా దీనిని ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, జీలకర్ర నీరు గర్భిణీలకు కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే కార్బోహైడ్రేట్లను జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఎంజైమ్‌లను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు, పాలిచ్చే తల్లులు కూడా ప్రతిరోజూ జీలకర్ర నీటిని తాగడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇది పాల ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. తల్లీబిడ్డలిద్దరినీ ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ-క్లాటింగ్ లక్షణాలు ఛాతీలో పేరుకుపోయే కఫాన్ని కరిగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇంకా, ఈ నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు కూడా తగ్గుతుంది.

