Cranberries: యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ల నివారణకు క్రాన్బెరీస్..!
యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు (UTIలు) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సాధారణంగా కనిపించే బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. చికిత్సకు యాంటీబయోటిక్స్ తప్పనిసరిగా అవసరమైనప్పటికీ, వాటితో పాటు ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంలో క్రాన్బెరీస్ ఒక శక్తివంతమైన సహజ మిత్రంగా నిలుస్తున్నాయి.
క్రాన్బెరీస్లో ‘ఏ-టైప్ ప్రోఅంతోసయానిడిన్స్’ (PACs) అనే ప్రత్యేకమైన బయో యాక్టివ్ పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి ఇతర పండ్లలో లభించే పదార్థాలకంటే భిన్నంగా పనిచేస్తాయి. బ్యాక్టీరియాను నేరుగా నశింపజేయడం కాకుండా, యూరినరీ ట్రాక్ట్ గోడలకు హానికరమైన ఈ-కోలై బ్యాక్టీరియా అతుక్కోకుండా అడ్డుకుంటాయి. బ్యాక్టీరియా అతుక్కోకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడే అవకాశం ఉండదు. ఫలితంగా అవి సహజంగానే మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోతాయి.
ఈ యాంటీ-అడ్హీషన్ ప్రభావానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయి. 8,857 మంది పాల్గొన్న 50 పరిశోధనల సమీక్షలో, క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్, మాత్రలు లేదా క్యాప్సూల్స్ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల పునరావృతంగా UTIలు వచ్చే మహిళలు, పిల్లలు, కొన్ని వైద్య ప్రక్రియల తర్వాత అధిక ప్రమాదంలో ఉన్నవారిలో ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గినట్లు తేలింది. ఈ ఫలితాలు క్రాన్బెరీస్ను శాస్త్రీయంగా నిర్ధారితమైన సహాయక ఆరోగ్య పరిష్కారంగా నిలబెడుతున్నాయి.
ఇంకా క్రాన్బెరీస్ ద్రవాల రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన నీటి పరిమాణం కూడా అందుతుంది. ఎక్కువగా నీరు తాగడం UTI ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఇప్పటికే నిరూపితమైంది. క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ ఈ ప్రయోజనాన్ని రెండింతలు చేస్తుంది — శరీరానికి తేమను అందించడమే కాకుండా, రక్షణాత్మక PACsను కూడా అందిస్తుంది. పునరావృత UTIలతో బాధపడుతున్న యువ మహిళలపై చేసిన ఒక అధ్యయనంలో, రోజూ ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గడమే కాకుండా యాంటీబయోటిక్స్ వినియోగం కూడా తగ్గినట్లు వెల్లడైంది.
కొత్త పరిశోధనలు క్రాన్బెరీస్ బ్యాక్టీరియా బయోఫిల్మ్లపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయని సూచిస్తున్నాయి. బయోఫిల్మ్లు అంటే బ్యాక్టీరియా దాగి ఉండే పొరలు. ఇవి యాంటీబయోటిక్స్కు లొంగకుండా ఇన్ఫెక్షన్లు మళ్లీ మళ్లీ రావడానికి కారణమవుతాయి. క్రాన్బెరీస్లోని పాలీఫెనాల్స్ ఈ బయోఫిల్మ్ల ఏర్పాటును తగ్గించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
రోజూ అనుసరించదగిన సహజ అలవాటుగా క్రాన్బెరీస్ను జ్యూస్, ఎండిన పండ్లు, తాజా పండ్లు లేదా సప్లిమెంట్ల రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇవి వైద్యుల సూచనలను లేదా చికిత్సను భర్తీ చేయవు. కానీ ముఖ్యంగా పునరావృతంగా UTIలు వచ్చే వారికి నివారణలో కీలకంగా ఉపయోగపడతాయి.
యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో, ఇన్ఫెక్షన్ల చక్రాన్ని తగ్గించే సహజ మార్గాలు ఎంతో విలువైనవి. కొన్నిసార్లు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రక్షణ చిన్నదైనా ఎర్రటి పండ్ల రూపంలో వస్తుందన్నదే క్రాన్బెరీస్ ఇచ్చే సందేశం.