Copper Sun Vastu Tips: ఇంట్లో రాగి సూర్యుడు – వాస్తు ప్రకారం లాభాలు

పురాతన కాలం నుంచి వాస్తు శాస్త్రం మన జీవన విధానంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. ఇంటి నిర్మాణం, వస్తువుల ఏర్పాటు వంటి అనేక అంశాలు వాస్తు ఆధారంగా చేస్తారు. వాస్తును అనుసరించడం వలన ప్రతికూల శక్తులు తొలగి, సానుకూల శక్తులు ఇంటిలోకి వస్తాయని విశ్వాసం. ఇందులో భాగంగా ఇంట్లో రాగి సూర్యుడిని ఉంచడం చాలా శ్రేయస్కరం అని చెబుతారు.

రాగి సూర్యుడి ప్రాముఖ్యత

హిందూ మతంలో సూర్యుడు ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజింపబడతాడు. ఆయనకు అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా శక్తి, ఆరోగ్యం, అదృష్టం కలుగుతాయని నమ్మకం. రాగి సూర్యుడిని ఇంట్లో ఉంచడం వలన:

సూర్య గ్రహ బలం పెరుగుతుంది: జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం బలపడుతుంది. అదృష్టం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి.

ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది: సూర్యుడు నాయకత్వానికి, ధైర్యానికి చిహ్నం. రాగి సూర్యుడు ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతాడు.

ఒత్తిడి తగ్గుతుంది: ఇంట్లో రాగి సూర్యుడు ఉండటం వలన మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, భావోద్వేగ స్థిరత్వం వస్తుంది.

కుటుంబ సామరస్యం: కుటుంబంలో అన్యోన్యత పెరిగి, సంబంధాలు బలపడతాయి.

ఆరోగ్య లాభాలు: సౌరశక్తి సమతుల్యం కావడం వలన కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

ఎక్కడ ఉంచాలి?

రాగి సూర్యుడిని తూర్పు దిశలో గోడపై ఉంచాలి. ఎందుకంటే సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు, ఇది కొత్త ప్రారంభాలకు సంకేతం.

కంటి స్థాయి కంటే ఎత్తులో, పిల్లలకు అందకుండా ఉంచడం మంచిది.

లివింగ్ రూమ్ లేదా ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.

ఆదివారం రోజున రాగి సూర్యుడిని ప్రతిష్ఠించడం అత్యంత మంగళకరంగా ఉంటుంది.

ఇంట్లో రాగి సూర్యుడిని వాస్తు ప్రకారం ఉంచితే, అదృష్టం, ఆరోగ్యం, శాంతి, అభివృద్ధి సహజంగానే కలుగుతాయని విశ్వాసం.

