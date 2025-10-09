కాఫీ ప్రియులకు అలర్ట్: మీరు 'పరగడుపున' ఏం చేస్తున్నారో తెలుస్తుందా? ప్రాణాలకు ముప్పు!
కాఫీ ప్రియులారా, మీకో హెచ్చరిక! బయట వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా అని, లేదా ఆఫీస్ టెన్షన్లు, ఇంటి ఒత్తిడి కారణంగా లెక్కకు మించిన కాఫీలు తాగుతున్నారా? ముఖ్యంగా, ఉదయం లేవగానే ఖాళీ కడుపుతో వేడివేడిగా కాఫీ తాగడం మీ ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కాఫీకి సంబంధించిన ఈ ముఖ్య విషయాలు మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి!
ఉదయం పరిగడుపున కాఫీ ఎందుకు తాగకూడదు?
వేడి కాఫీని ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం మానవ శరీరంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాఫీలో ఉండే కెఫెన్ వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు ఇవి:
ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరుగుదల: నిద్రలేచిన వెంటనే కెఫెన్ తీసుకోవడం వలన కొంతమంది వ్యక్తులలో ఒత్తిడి (Stress) మరియు ఆందోళన (Anxiety) స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి.
సాధారణ సమస్యలు: శరీరంలో కెఫెన్ స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటే అధిక రక్తపోటు, నిద్రలేమి, కడుపు నొప్పి, వికారం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు రావచ్చని Food and Drug Administration (FDA) పేర్కొంది.
పేగులు, జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం:
ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది:
యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ముప్పు: ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ లేదా టీ తాగడం వల్ల కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీనిని దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగిస్తే, అది అల్సర్ లేదా క్యాన్సర్ వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధులకు దారితీసే ముప్పు ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల దంతాలు కూడా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
జీర్ణ సమస్యలు: టిఫిన్ లేదా మరే ఇతర ఆహారం తీసుకోకుండా కాఫీ తాగడం వల్ల పేగులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ఇది కడుపు నొప్పి, అజీర్తి, గ్యాస్ ట్రబుల్ వంటి సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
ఆకలి మందగింపు: ఇలా చేయడం వలన మీకు ఆకలి తగ్గిపోవడంతో పాటు, జీర్ణక్రియ కూడా నెమ్మదిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
కార్టిసాల్ స్థాయిలపై కాఫీ ప్రభావం:
కాఫీలోని కెఫెన్ శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కార్టిసాల్ అనేది ఒత్తిడిని నియంత్రించే హార్మోన్.
National Library of Medicine అధ్యయనం ప్రకారం, కార్టిసాల్ స్థాయులు పెరిగితే అధిక బరువు, మొటిమలు, అధిక రక్తపోటు, కండరాల బలహీనత, అలసట వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి.
సాధారణంగా, కార్టిసాల్ స్థాయి ఉదయం 6 నుంచి 10 గంటల మధ్య గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఈ సమయంలో కాఫీ తాగడం వల్ల శరీరంలో సహజంగా జరిగే ఈ ప్రక్రియకు అంతరాయం కలుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మరి కాఫీ ఎప్పుడు తాగాలి?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నిద్రలేచిన తర్వాత 1.5 నుంచి 2 గంటల మధ్యలో కాఫీ తాగడానికి అనువైన సమయం. ఈ సమయంలో శరీరంలో కార్టిసాల్ స్థాయి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది.
ఒకవేళ మీరు అంత తొందరగా కాఫీ తాగాలని ఇష్టపడితే, జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి తేలికపాటి అల్పాహారం లేదా చిరుతిండి తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే కాఫీ తాగాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.