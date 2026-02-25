  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Coconut Water vs Sugarcane Juice: కొబ్బరి నీళ్లు vs చెరకు రసం.. వేసవిలో ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్?

Coconut Water vs Sugarcane Juice
x

Coconut Water vs Sugarcane Juice: కొబ్బరి నీళ్లు vs చెరకు రసం.. వేసవిలో ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్?

Highlights

Coconut Water vs Sugarcane Juice: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కొబ్బరి నీళ్లు మంచిదా లేక చెరకు రసమా? ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది? ఎలక్ట్రోలైట్స్ మరియు తక్షణ శక్తి కోసం ఏది తాగాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Coconut Water vs Sugarcane Juice: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. భానుడి ప్రతాపానికి శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది. బాడీలోని నీటి శాతం తగ్గి డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతాం. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన రెండు అద్భుత పానీయాలు కొబ్బరి నీళ్లు మరియు చెరకు రసం. అయితే, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ మేలు చేస్తుంది? ఎవరికి ఏది మంచిది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొబ్బరి నీళ్లు: సహజ ఎలక్ట్రోలైట్ నిధి

కొబ్బరి నీళ్లను ఒక 'నేచురల్ సెలైన్' అని పిలవవచ్చు. ఇందులో పోషకాలు అత్యధికంగా, కేలరీలు అతి తక్కువగా ఉంటాయి.

ముఖ్య ఖనిజాలు: పొటాషియం, మెగ్నీషియం, మరియు కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి.

ప్రయోజనాలు: రక్తపోటును (BP) నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

♦ శరీరంలో నీటి సమతుల్యతను కాపాడి వెంటనే హైడ్రేట్ చేస్తుంది.

♦ బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక వరం.

చెరకు రసం: తక్షణ శక్తికి మూలం

ఎండలో తిరిగి అలసిపోయిన వారికి చెరకు రసం ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్‌లా పనిచేస్తుంది.

సహజ చక్కెరలు: ఇందులో గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ వంటి సహజ చక్కెరలు ఉండటం వల్ల తాగిన వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది.

ప్రయోజనాలు:

♦ కాలేయం (Liver) పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

♦ తక్షణమే అలసటను తగ్గిస్తుంది.

♦ శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది.

రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాలు:


ఫీచర్కొబ్బరి నీళ్లుచెరకు రసం
కేలరీలుచాలా తక్కువఎక్కువ
చక్కెర శాతంతక్కువఎక్కువ
ఎలక్ట్రోలైట్స్చాలా ఎక్కువఒక మోస్తరు
బరువు తగ్గడానికిఉత్తమమైనదిఅంతగా సిఫార్సు చేయరు

ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు:

డయాబెటిస్ ఉన్నవారు: చెరకు రసంలో చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దీనికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది. వీరికి కొబ్బరి నీళ్లు మేలైన ఎంపిక.

పరిశుభ్రత: చెరకు రసం తాగేటప్పుడు అది శుభ్రమైన వాతావరణంలో తీసిందో లేదో గమనించాలి. లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

బరువు పెరగడం: చెరకు రసం రోజూ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

మీరు కేవలం దాహం తీర్చుకోవడానికి మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి చూస్తుంటే కొబ్బరి నీళ్లు బెస్ట్ ఛాయిస్. అలా కాకుండా తీవ్రమైన ఎండలో తిరిగి బాగా నీరసించిపోయి, తక్షణ శక్తి కావాలంటే చెరకు రసం తీసుకోవచ్చు. వేసవిని సురక్షితంగా ఎదుర్కోవడానికి ఈ రెండింటినీ సమపాళ్లలో తీసుకోవడం ఉత్తమం.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు చేసే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick