Cotton Swabs: చెవులు శుభ్రం చేసుకుంటున్నారా? అయితే జాగ్రత్త… ఈ అలవాటు హానికరం కావచ్చు
Cotton Swabs: ఇయర్ బడ్స్ లేదా కాటన్ స్వాబ్స్తో చెవులను శుభ్రం చేయడం వల్ల కలిగే అనర్థాలు. వినికిడి లోపం మరియు ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి.
Cotton Swabs: శరీరంలోని ఇతర భాగాల్లాగానే చెవుల్ని కూడా తరచూ శుభ్రం చేసుకోవాలని చాలామంది భావిస్తారు. ఇందుకోసం ఎక్కువగా ఇయర్ బడ్స్ లేదా కాటన్ స్వాబ్స్ ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ చెవుల లోపలికి ఇవి పెట్టడం వల్ల శుభ్రం అవ్వడం కన్నా ప్రమాదమే ఎక్కువ అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇయర్ బడ్స్ వాడటం వల్ల చెవిలో ఉన్న వ్యాక్స్ (ear wax) బయటికి రావడం కాకుండా మరింత లోపలికి నెట్టబడుతుంది. దీంతో నొప్పి, వాపు, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. క్రమంగా ఇది చెవి పోటు, వినికిడి లోపం వంటి సమస్యలకు దారి తీస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఇన్ఫెక్షన్లకు దారి
శుభ్రం చేయని వస్తువులు, పిన్నులు లేదా ఇతర పదునైన వస్తువులతో చెవులను శుభ్రం చేయడం వల్ల చెవిలోకి బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమవడంతో పాటు తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు వంటి సమస్యలను తెస్తుంది.
చెవులు స్వయంగా శుభ్రం అవుతాయి
వాస్తవానికి చెవులు సహజంగానే తమను తాము శుభ్రం చేసుకునే వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి. చెవిలో ఉండే వ్యాక్స్ దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా నుంచి చెవిని రక్షిస్తుంది. అది సహజంగా బయటికి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా చెవులను శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వినికిడి లోపం ప్రమాదం
తరచూ ఇయర్ బడ్స్ వాడటం వల్ల చెవిలో చికాకు, మంట, అసౌకర్యం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది వినికిడి తగ్గడానికి కూడా కారణమవుతుంది. చెవిలో గులిమి ఎక్కువై నొప్పి లేదా వినికిడి లోపం కనిపిస్తే, సొంతంగా శుభ్రం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
నిపుణుల సూచన
చెవుల్ని శుభ్రం చేసేందుకు కాటన్ స్వాబ్స్ లేదా ఇయర్ బడ్స్ వాడకూడదు. అవసరమైతే మాత్రమే వైద్యుల సహాయంతో సురక్షితమైన పద్ధతుల్లో శుభ్రం చేయించుకోవాలి. తప్పు అలవాట్ల వల్ల లాభం కన్నా నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.