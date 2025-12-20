  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Christmas Gift Ideas: క్రిస్మస్‌కు ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీకి ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఈ ఐడియాలు మీకోసం

Christmas Gift Ideas: క్రిస్మస్‌కు ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీకి ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఈ ఐడియాలు మీకోసం
x

Christmas Gift Ideas: క్రిస్మస్‌కు ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీకి ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఈ ఐడియాలు మీకోసం

Highlights

క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఈ మధ్యకాలంలో మతభేదం లేకుండా అందరూ కలిసి ఈ పండుగను ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు.

క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేస్తోంది. ఈ మధ్యకాలంలో మతభేదం లేకుండా అందరూ కలిసి ఈ పండుగను ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఇష్టపడే వాళ్లతో కలిసి గడిపే ఈ సమయం నిజంగా ప్రత్యేకమైనది. అలాంటి వేళ వారికి చిన్నదైనా గుర్తుండిపోయే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే… సరైన ఐడియా దొరకడం కాస్త కష్టం. అందుకే మీ క్రిస్మస్ గిఫ్టింగ్‌ను ఈజీ చేసే కొన్ని మంచి ఆప్షన్స్ మీ కోసం.

ఇష్టమైన రెస్టారెంట్ ఫుడ్ గిఫ్ట్

పండుగల సమయంలో ఇంట్లో వండటం కాస్త కష్టంగా అనిపిస్తే, మీ వాళ్లకు నచ్చే రెస్టారెంట్ ఫుడ్ వోచర్ ఇవ్వడం మంచి ఐడియా. వాళ్లు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుని, మీతో కలిసి బయట సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది ఒక గిఫ్ట్ కంటే ఒక మంచి అనుభవంగా మారుతుంది.

యోగా లేదా జిమ్ మెంబర్‌షిప్

మీ ఫ్రెండ్స్ లేదా కుటుంబంలో హెల్త్‌పై ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు ఉంటే, యోగా లేదా జిమ్ మెంబర్‌షిప్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ అవుతుంది. కొత్త సంవత్సరం రాబోతున్న వేళ చాలా మంది ఫిట్‌గా మారాలని అనుకుంటారు. అలాంటి లక్ష్యానికి మీరు ఇచ్చే ఈ గిఫ్ట్ నిజంగా ఉపయోగపడుతుంది.

అవుట్‌డోర్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్

ఇంట్లోనే కాకుండా బయటికి వెళ్లి కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే, థ్రిల్ గేమ్స్, అడ్వెంచర్ జోన్స్ లేదా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సెంటర్లకు టికెట్స్ గిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ముందుగానే ప్లాన్ చేస్తే, అందరూ కలిసి టెన్షన్ లేకుండా మంచి టైమ్ గడపవచ్చు.

లైవ్ మ్యూజిక్ షో టికెట్స్

మ్యూజిక్ లవర్స్ కోసం లైవ్ మ్యూజిక్ టికెట్స్ ఓ అద్భుతమైన గిఫ్ట్. క్రిస్మస్ సీజన్‌లో చాలా చోట్ల మ్యూజిక్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్‌గా వెళ్లి పాటలు, మ్యూజిక్‌తో పండుగని మరింత స్పెషల్‌గా మార్చుకోవచ్చు.

రిలాక్సేషన్ వోచర్స్

రోజూ పని, ఒత్తిడితో అలసిపోయే వాళ్లకు స్పా, బాడీ మసాజ్ లేదా పార్లర్ వోచర్స్ గిఫ్ట్ చేయడం చాలా మంచి ఆలోచన. ఇది వాళ్లకు రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం ఇస్తుంది. పండుగ ముందు లేదా తర్వాత ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకునేలా ఉంటుంది.

హోమ్‌మేడ్ ఫుడ్ ట్రీట్

అన్నింటికంటే స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అది మన చేతులతో వండి పెట్టిన ఆహారమే. అందరికీ నచ్చేలా చిన్న క్రిస్మస్ ట్రీట్ లేదా హోమ్‌మేడ్ డిష్ తయారు చేసి ఇస్తే, ఆ జ్ఞాపకం వాళ్లకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.

ఈ క్రిస్మస్‌లో ఖరీదైన గిఫ్ట్‌లకన్నా, ప్రేమతో ఇచ్చే చిన్న ఐడియాలే పెద్ద ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. మీ వాళ్లతో కలిసి నవ్వుతూ, ఆనందంగా ఈ పండుగని సెలబ్రేట్ చేయండి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick