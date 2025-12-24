  • Menu
Christmas 2025: యేసుక్రీస్తు జీవితంలో క్రిస్మస్‌, గుడ్‌ ఫ్రైడే, ఈస్టర్‌ ఎందుకు అత్యంత కీలకమైనవో తెలుసా?
Highlights

చీకటిమయమైన లోకానికి వెలుగును అందించేందుకు యేసుక్రీస్తు జన్మించాడని క్రైస్తవులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే క్రిస్మస్‌ సందర్భంగా ఇళ్లను క్రిస్మస్‌ స్టార్స్‌, రంగురంగుల విద్యుత్‌ దీపాలతో అలంకరిస్తారు.

చీకటిమయమైన లోకానికి వెలుగును అందించేందుకు యేసుక్రీస్తు జన్మించాడని క్రైస్తవులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే క్రిస్మస్‌ సందర్భంగా ఇళ్లను క్రిస్మస్‌ స్టార్స్‌, రంగురంగుల విద్యుత్‌ దీపాలతో అలంకరిస్తారు. ఈ వెలుగు అజ్ఞానం, బాధలు, ద్వేషాలను తొలగించి ప్రేమ, కరుణ, శాంతిని నింపుతుందని భావిస్తారు. కుల, మత భేదాలు పక్కనబెట్టి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని, ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలని, మన వద్ద ఉన్నదాన్ని అవసరంలో ఉన్నవారితో పంచుకోవాలని క్రిస్మస్‌ పండుగ మనకు బోధిస్తుంది.

లోకరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు జన్మించిన పవిత్ర దినమే క్రిస్మస్‌. ఈ పండుగను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది భక్తిశ్రద్ధలతో, ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు. క్రిస్మస్‌ కేవలం మతపరమైన పండుగ మాత్రమే కాకుండా, ప్రేమకు, శాంతికి, మానవత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. మానవాళి పాపాలను కడిగి, సత్యమార్గంలో నడిపించేందుకు దేవుడే యేసుక్రీస్తుగా భూమిపై అవతరించాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ పండుగ దైవానికి–మనిషికి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.

యేసుక్రీస్తు జీవితంలో క్రిస్మస్‌, గుడ్‌ ఫ్రైడే, ఈస్టర్‌ అనే మూడు రోజులు అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినవిగా భావిస్తారు.

క్రిస్మస్‌

క్రిస్మస్‌ పండుగ క్రైస్తవులకే కాదు, ప్రపంచమంతటికీ శాంతి, కరుణ, ప్రేమ సందేశాన్ని అందిస్తుంది. లోకానికి రక్షకుడైన యేసు ఒక రాజభవనంలో కాకుండా, నిరాడంబరమైన పశువుల కొట్టంలో జన్మించాడని బైబిల్‌ చెబుతుంది. ఇది వినయం, సరళత, అహంకార రాహిత్యానికి ప్రతీక. గొప్పతనం సంపదలో కాకుండా మన మనసులో ఉంటుందని క్రీస్తు జననం మనకు గుర్తు చేస్తుంది. యేసు జన్మించినప్పుడు దేవదూతలు “భూమిపై శాంతి కలుగుగాక” అని ప్రకటించారని నమ్మకం. అందుకే క్రిస్మస్‌ను శాంతి పండుగగా పిలుస్తారు. ద్వేషం, ప్రతీకారం, విరోధాలను వదిలి స్నేహం, సహనం, క్షమాభావంతో జీవించాలన్నదే ఈ పండుగ అంతరార్థం.

