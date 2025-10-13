Child Health Alert : వాతావరణం మారినప్పుడు పిల్లలు ఎందుకు త్వరగా జబ్బు పడతారు? కారణాలు, లక్షణాలు ఇవే
Child Health Alert : వాతావరణం మారే ప్రతిసారి, ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చుతగ్గులు, గాలిలో తేమ పెరగడం, ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగించే వైరస్లు చురుకుగా మారడం సహజం. ఇలాంటి సమయాల్లో పెద్దల కంటే కూడా చిన్న పిల్లలు త్వరగా అనారోగ్యం పాలవుతుంటారు. ఎందుకంటే, వారి రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. ఉదయం చల్లని గాలి, మధ్యాహ్నం వేడి ఎండ లేదా అకస్మాత్తుగా వర్షం/చలి పెరగడం వంటి వాతావరణ అస్థిరతలు పిల్లల శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో మారుతున్న వాతావరణంలో పిల్లలను సంరక్షించుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, సాధారణంగా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల గురించి డాక్టర్లు ఇచ్చిన సలహాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పిల్లలు త్వరగా ఎందుకు అనారోగ్యం పాలవుతారు?
వాతావరణం మారినప్పుడు పిల్లలు త్వరగా జబ్బుపడటానికి ప్రధాన కారణం, వారి రోగనిరోధక శక్తి ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడమే. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అకస్మాత్తుగా మారడం వల్ల పిల్లల శరీరం త్వరగా ఆ వాతావరణానికి సర్దుబాటు కాలేదు. వాతావరణంలో తేమ, ఉష్ణోగ్రత మార్పుల వల్ల జలుబు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కలిగించే వైరస్లు మరింత చురుకుగా మారతాయి. పిల్లల శరీరం ఈ కొత్త వాతావరణానికి అలవాటు పడటానికి సమయం తీసుకోవడం వల్ల, వారికి సంక్రమణ ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
పిల్లల్లో కనిపించే సాధారణ లక్షణాలు
మారుతున్న వాతావరణంలో పిల్లలకు సాధారణంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, ఫ్లూ, దగ్గు-జ్వరం, అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముక్కు కారడం, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, శరీరంలో అలసట, ఆకలి తగ్గడం, తేలికపాటి జ్వరం వంటివి సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, పిల్లలకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఛాతీలో గురగుర శబ్దం లేదా వాంతులు/విరేచనాలు కూడా కావచ్చు.
పిల్లలు నీరసంగా మారినా, పాలు/ఆహారం తీసుకోకపోయినా, పదేపదే ఏడ్చినా లేదా అధిక జ్వరం వచ్చినా వెంటనే శిశు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి రోగనిరోధక శక్తి మరింత బలహీనపడవచ్చు. మారుతున్న వాతావరణంలో పిల్లలను సంరక్షించుకోవడానికి డాక్టర్లు కొన్ని ముఖ్యమైన సలహాలు ఇచ్చారు.
సరైన దుస్తులు : వాతావరణానికి అనుగుణంగా పిల్లలకు దుస్తులు వేయాలి. ఎక్కువగా బరువైనవి కాకుండా, చలి లేదా వేడి అకస్మాత్తుగా మారితే సులువుగా తీసివేయడానికి వీలుగా లేయరింగ్ (పొరలు పొరలుగా) దుస్తులు ధరించడం మంచిది.
పరిశుభ్రత : ఇంట్లో, పిల్లలు ఆడుకునే చోట పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే వైరస్లు ఎక్కువగా ఉపరితలాలపై ఉంటాయి. పిల్లలకు పదేపదే చేతులు కడుక్కునే అలవాటు చేయాలి.
ఆహారం, నీరు: పిల్లలకు గోరువెచ్చని నీరు తాగించాలి. దీనివల్ల గొంతు శుభ్రంగా ఉంటుంది. శరీరం హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పులు, పాలు వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ఇవ్వాలి.
అదనపు జాగ్రత్తలు
కింది విషయాలను కూడా తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాలి. పిల్లలకు ఐస్క్రీమ్ లేదా చల్లటి నీరు వంటి శీతల పదార్థాలను ఇవ్వడం మానుకోవాలి. ఇంట్లో గదిలో సరైన వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిల్లలు పూర్తిగా నిద్రపోయేలా చూడాలి. రోజూ తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా ఆటలాడేలా ప్రోత్సహించాలి. బయటకు తీసుకువెళ్లినప్పుడు రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు లేదా కాలుష్యం ఉన్న చోట్ల నుంచి దూరంగా ఉంచాలి. చల్లటి వాతావరణంలో కొద్దిసేపు ఎండలో కూర్చోవడం ప్రయోజనకరం.