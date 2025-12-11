Chia Seeds : కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ముఖ్య గమనిక..పైల్స్ కు సర్జరీ అవసరం ఉండదు
Chia Seeds : చియా సీడ్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివని మనకు తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఇవి అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ రోజుల్లో మన జీవనశైలిలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. ఇలాంటి అలవాటు లేని పద్ధతులు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఈ సమస్యల నుండి బయటపడటానికి, ఆరోగ్యం దెబ్బతినకుండా చూసుకోవడానికి ఏం చేయాలి?
నేటి కాలంలో కూర్చుని చేసే ఆఫీస్ ఉద్యోగాలు పెరిగాయి, ఇది చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతోంది. ఎక్కువసేపు కూర్చుని ఉండటం వల్ల మూలవ్యాధి సమస్యలు తలెత్తుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక్కసారి పైల్స్ మొదలయ్యాయంటే, అవి అంత తేలికగా తగ్గవు. చాలా మంది చివరికి శస్త్రచికిత్స వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలన్నా, లేదా మీరు ఇప్పటికే మలబద్ధకం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నా, వాటి నుండి ఇప్పుడే ఉపశమనం పొందడం చాలా మంచిది. లేదంటే సమస్య తీవ్రమవుతుంది. ఇలాంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలకు వివిధ రకాల మందులు వాడే బదులు, చియా సీడ్స్ను ఉపయోగించవచ్చు.
చియా సీడ్స్ను ప్రతిరోజూ నీటిలో నానబెట్టి, ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తినాలి. చియా సీడ్స్లో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇది మీ మలబద్ధకం సమస్యను సులభంగా తగ్గిస్తుంది. మీరు క్రమం తప్పకుండా చియా సీడ్స్ తీసుకుంటే, జీర్ణ సంబంధిత అనారోగ్యాల నుండి ఎప్పుడూ బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా ఖాళీ కడుపుతో చియా సీడ్స్ నీరు తాగడం ద్వారా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల నుండి కూడా ఉపశమనం పొంది, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. అయితే, వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవసరానికి మించి తీసుకోకూడదు.