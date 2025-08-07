Cancer Prevention Foods: క్యాన్సర్కు చెక్ పెట్టే ఆహారాలు.. తప్పక తినాల్సిన ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలు ఇవే!
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఆహారపు అలవాట్లు, చెడు జీవనశైలి, వాతావరణ కాలుష్యం లాంటి అంశాల కారణంగా ఈ వ్యాధి ప్రమాదం రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది. అయితే నిపుణుల చెబుతున్నదాని ప్రకారం, కొన్ని సహజ ఆహారాలు క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో కీలకంగా పనిచేస్తాయట. ఇవే ఆహారాలు:
1. కాయధాన్యాలు
బీన్స్, చిక్కుడు వంటి కాయధాన్యాలు శరీరంలో క్యాన్సర్ నిరోధక ఎంజైమ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ప్రత్యేకించి రొమ్ము క్యాన్సర్కు అడ్డుకట్ట వేస్తాయి. రక్తంలో షుగర్ను నియంత్రించడంలో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
2. బ్రోకలీ
బ్రోకలీలో ఉండే సల్ఫోరాఫేన్ అనే పదార్థం శరీరంలోని రక్షణాత్మక ఎంజైమ్లను ఉత్తేజపరిచి మలినాలను తొలగిస్తుంది. ఇది ప్రొస్టేట్, పెద్దపేగు, మూత్రాశయ క్యాన్సర్లకు అడ్డుకట్ట వేస్తుంది.
3. నారింజ
విటమిన్ C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే నారింజ క్యాన్సర్ నివారణతో పాటు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో, బరువు నియంత్రణలో కూడా సహాయపడుతుంది.
4. గ్రీన్ టీ
గ్రీన్ టీ లో ఉండే పాలీఫినాల్స్ కొత్త కణాల్ని ఏర్పరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది అన్నవాహిక, ఊపిరితిత్తులు, నోటి, పాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్లను అడ్డుకుంటుంది.
5. అల్లం
అల్లం క్యాన్సర్ కణాలను తానే నాశనం చేసుకునేలా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా అండాశయ క్యాన్సర్ను నిరోధించడంలో ఇది కీలకంగా పనిచేస్తుంది.
6. వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇది రొమ్ము, పెద్దపేగు, పొట్ట, అన్నవాహిక క్యాన్సర్లను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
7. యాపిల్
“రోజుకు ఒక యాపిల్ తింటే డాక్టర్ అవసరం ఉండదు” అనే మాట క్యాన్సర్ విషయంలోనూ వర్తిస్తుంది. ఇది రొమ్ము మరియు ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ల నివారణలో సహకరిస్తుంది.
8. సాల్మన్ చేపలు
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్లు, సెలీనియం, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే సాల్మన్ చేపలు కాలేయ క్యాన్సర్ను తగ్గించడంలో, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో సహాయపడతాయి.
ముగింపు:
ఈ సహజ ఆహారాలను రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ ముప్పును గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే ఏ రకంగానూ ఇది వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయంగా కాదు. ముందు జాగ్రత్తగా వీటిని ఆహారంలో కలిపి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి.