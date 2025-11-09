  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Ginger Tea: బీపీ ఎక్కువ ఉన్నవారు అల్లం టీ తాగవచ్చా? పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?

Ginger Tea: బీపీ ఎక్కువ ఉన్నవారు అల్లం టీ తాగవచ్చా? పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
x
Highlights

Ginger Tea: చాలా మంది టీ ప్రియులు తమ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికి అల్లం టీ తాగడానికి ఇష్టపడతారు.

Ginger Tea: చాలా మంది టీ ప్రియులు తమ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికి అల్లం టీ తాగడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే, అధిక రక్తపోటు లేదా బీపీ సమస్య ఉన్నవారు అల్లం టీ తాగడం సురక్షితమేనా? అనే సందేహం తరచుగా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో జరిగిన పరిశోధనలు, ఆయుర్వేద నిపుణుల అభిప్రాయాలు ఏమి చెబుతున్నాయి? పరిమిత మోతాదులో అల్లం టీ తాగడం వల్ల బీపీ పెరగడం కాదు, తగ్గడమే జరుగుతుందని పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

అధిక రక్తపోటు ఉన్న రోగులకు అల్లం టీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, నష్టాలపై ఇప్పటికే శాస్త్రీయ పరిశోధనలు జరిగాయి. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో 18 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు గల దాదాపు 5,000 మంది పాల్గొన్నారు. వారిని అల్లం టీ తాగేవారు, తాగనివారు అనే రెండు గ్రూపులుగా విభజించి, వారి రక్తపోటును ప్రతిరోజూ పర్యవేక్షించారు.

అల్లం తీసుకునేవారిలో అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం సుమారు 8.4% తక్కువగా ఉందని పరిశోధన ఫలితాలు వెల్లడించాయి. పరిశోధనలో అల్లం పరిమాణాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ప్రతిరోజూ 4 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో అల్లం తీసుకునేవారికి, అస్సలు తీసుకోని వారితో పోలిస్తే, అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు.

అల్లంలో ఉండే సమ్మేళనాలు శరీరంలో వాపును తగ్గించే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాక, జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. దీని కారణంగా రక్తపోటు తగ్గుతుంది. ప్రతిరోజూ అల్లం తీసుకోవడం వల్ల పెద్దలలో అధిక రక్తపోటు ప్రమాదం తగ్గుతుందని పరిశోధన స్పష్టంగా పేర్కొంది.

ఆయుర్వేదంలో కూడా అల్లాన్ని చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గిస్తుంది. రక్తాన్ని పలచబరిచే ప్రభావాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే, అల్లాన్ని ఎల్లప్పుడూ తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. రోజుకు ఒకసారి కంటే ఎక్కువ అల్లం తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అధిక వినియోగం కడుపు సంబంధిత సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. రక్తం పలచబరచే మందులు తీసుకుంటున్నవారు లేదా తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు మాత్రమే వైద్యుల సలహా మేరకు అల్లం టీని తీసుకోవాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick