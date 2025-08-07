రాఖీ పండుగలో తల్లి కొడుకుకి రాఖీ కట్టొచ్చా? హిందూ సంప్రదాయం ఏమంటోంది?
శ్రావణ పౌర్ణమినాడు వచ్చే రక్షాబంధన్ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు చెల్లెలు తమ్ముడికి, అక్క అన్నయ్యకి రాఖీ కట్టి – వారు తమపై ప్రేమ, రక్షణ, మద్దతు చూపాలనే ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేస్తారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఓ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ముందుకు వచ్చింది – తల్లి తన కొడుకుకి రాఖీ కట్టవచ్చా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే, మొదట రాఖీ భావన అసలేం చెబుతుందో చూద్దాం.
రాఖీ అంటే ఏమిటి?
రాఖీ కేవలం రక్త సంబంధాల మధ్య జరిగే పండుగ కాదు. ఇది రక్షణ, ప్రేమ, అనుబంధానికి ప్రతీక. ప్రాచీన భారతంలో ద్రౌపది శ్రీకృష్ణుడికి, రాణి కర్ణావతి మొఘల్ చక్రవర్తి హుమాయూనుకు రాఖీ కట్టడం వీటి చక్కటి ఉదాహరణలు. ఇవన్నీ రక్త సంబంధం కాకపోయినా, రక్షణ ఆశయంతో నిండినవి.
తల్లి రాఖీ కట్టాలా?
ఇప్పుడు అసలు విషయం – తల్లి తన కొడుకుకి రాఖీ కట్టడం సాంప్రదాయబద్ధంగా చూసుకుంటే కనిపించదు. ఎందుకంటే తల్లి–కొడుకు బంధం ఇప్పటికే లోకంలోనే అతి మధురమైనది. ఆ బంధాన్ని రాఖీ ద్వారా మరింత బలపరిచే అవసరం లేదనే భావన చాలామందిలో ఉంది. తల్లి ప్రేమ అనేది ఎప్పటికీ అభయ చిహ్నం. అలాంటి వ్యక్తి, తాను కాపాడాల్సిన కొడుకునే “నీవు నన్ను రక్షించు” అని అభ్యర్థించడం అసంగతంగా అనిపించవచ్చు.
అయితే ఇదంతా సంప్రదాయ పరంగా. ఆధునిక సమాజంలో మాతృమూర్తులు తమ కొడుకులకు ప్రేమగా రాఖీ కడుతున్నారు. కొడుకు ఎదిగి ఉద్యోగం మొదలుపెట్టిన తర్వాత – అతడిని రక్షకుడిగా, తన గర్వకారణంగా భావించి తల్లులు రాఖీ కడుతున్నారు. ఇది సాంప్రదాయాన్ని విస్మరించడం కాదు, ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి తీసుకునే కొత్త మార్గం మాత్రమే.
ఇది తప్పా? ఒప్పా?
ఇది సంప్రదాయ విరుద్ధమా? అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. సాంప్రదాయ దృష్టికోణంలో ఇది అవసరం లేదు. కానీ ప్రేమ, ఆత్మీయత దృష్టికోణంలో చూస్తే తప్పే కాదు. మనం భావించే కోణం మీదే దీని అర్థం ఆధారపడుతుంది. కొందరికి ఇది చర్చనీయాంశంగా కనిపించవచ్చు. మరికొందరికి తల్లి ప్రేమ యొక్క మరో రూపంగా తెలుస్తుంది.
తుది మాట:
రాఖీ అంటే ఒక బంధానికి గుర్తు. ఒకరిపై ప్రేమను, విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేయడానికే ఈ పండుగ. తల్లి ప్రేమకు ఎలాంటి రేఖలు ఉండవు. రాఖీ కట్టినా కట్టకపోయినా – తల్లి ప్రేమను కొలిచే ఒకే ప్రమాణం ఆమె త్యాగం, పరితపన.
అందుకే తల్లి తన కొడుక్కి రాఖీ కట్టవచ్చా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం: సంప్రదాయం కాదు కానీ, ప్రేమ పరంగా అవును.