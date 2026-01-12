  • Menu
Breakthrough in Diabetes: 14 రోజుల్లో చెక్! భారతీయ శాస్త్రవేత్త సంచలన ఆవిష్కరణ..

Highlights

డయాబెటిస్‌ను 14 రోజుల్లో నయం చేసే సరికొత్త మార్గం! డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ ఆవిష్కరించిన 'డయాబ్డెక్స్' వివరాలు మరియు ప్రభుత్వ రాయితీ గురించి ఇక్కడ చదవండి.

భారతదేశంలో డయాబెటిస్ (మధుమేహం) మహమ్మారిలా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ఒక అద్భుతమైన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, భారతరత్న పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ పి. రామ్ మనోహర్, కేవలం 14 రోజుల్లో డయాబెటిస్‌ను రివర్స్ చేసే వినూత్న పద్ధతిని కనుగొన్నారు. 2025 నాటికి భారతదేశాన్ని 'డయాబెటిస్ రహిత దేశం'గా మార్చడమే లక్ష్యంగా ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది.

వ్యాధి మూలాలపై దెబ్బ!

సాధారణంగా డయాబెటిస్ అంటే జీవితాంతం మందులు వాడాలని మనం నమ్ముతుంటాం. కానీ డాక్టర్ మనోహర్ ఈ అపోహను కొట్టిపారేశారు. "డయాబెటిస్‌కు అసలు కారణం శరీరంలో విటమిన్ D2 లోపం. దీనివల్ల ప్యాంక్రియాస్ పనితీరు మందగిస్తుంది. మేము కనిపెట్టిన ఫార్ములా నేరుగా ప్యాంక్రియాస్‌ను రిపేర్ చేసి, రక్తంలో షుగర్ స్థాయిని శాశ్వతంగా 90 mg/dl వద్ద స్థిరీకరిస్తుంది," అని ఆయన వివరించారు.

డయాబ్డెక్స్ (Diabdex): మధుమేహానికి చరమగీతం

డాక్టర్ మనోహర్ నేతృత్వంలోని బృందం 'డయాబ్డెక్స్' అనే సహజ సిద్ధమైన ఔషధాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే:

  • 17 గంటల్లోనే షుగర్ లెవల్స్‌లో హెచ్చుతగ్గులను నియంత్రిస్తుంది.
  • 40-50 రోజుల్లో విటమిన్ D2 ప్రక్రియను పునరుద్ధరించి వ్యాధి తిరిగి రాకుండా చేస్తుంది.
  • ఎటువంటి కఠినమైన పథ్యం (Diet) లేదా వ్యాయామం అవసరం లేదు.
  • మెట్‌ఫార్మిన్ వంటి కెమికల్ మందుల అవసరం తప్పుతుంది.

క్లినికల్ ట్రయల్స్‌లో 100% సక్సెస్

సుమారు 37,500 మంది రోగులపై నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. వివిధ దశల్లో ఉన్న మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ చికిత్స ద్వారా పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని పొందినట్లు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. కిడ్నీ సమస్యలు, చూపు మందగించడం, పాదాల నొప్పుల వంటి తీవ్రమైన సమస్యల నుండి కూడా రోగులు ఉపశమనం పొందారు.

ప్రభుత్వ ఆమోదం - ప్రత్యేక రాయితీ!

ఈ ఆవిష్కరణ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం, దీనిని జాతీయ కార్యక్రమంగా చేపట్టింది. మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర ₹11,000 అయినప్పటికీ, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో డాక్టర్ మనోహర్ భారీ డిస్కౌంట్‌ను ప్రకటించారు.

ముఖ్య గమనిక: ప్రస్తుతం కేవలం 477 ప్యాక్‌లు మాత్రమే స్టాక్ ఉన్నాయి. భారీ డిమాండ్ కారణంగా ఇవి త్వరగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది.

మీ సరఫరాను ఇలా పొందండి:

వెబ్‌సైట్‌లోని ఫారమ్‌లో మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేయండి.

నిపుణుల కాల్ ద్వారా మీ వివరాలను నిర్ధారించుకోండి.

మీ ఇంటి వద్దకే 'ఒరిజినల్ డయాబ్డెక్స్' డెలివరీ చేయబడుతుంది.

ముగింపు: డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే గుండెపోటు, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వంటి ప్రమాదాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం.

