Brain Tumor : రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఈ 3 లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు
Brain Tumor : బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన, తీవ్రమైన వ్యాధి. సరైన సమయంలో చికిత్స చేయకపోతే, ఇది ప్రాణాలకే ప్రమాదం కలిగించవచ్చు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాల ద్వారా ఈ వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కనిపించే కొన్ని లక్షణాలను మనం అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ లక్షణాల గురించి సరైన అవగాహన ఉంటే, దాని వల్ల వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది మెదడులో కణాలు అకస్మాత్తుగా పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. మెదడులో ఏర్పడే గడ్డలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. గడ్డ లక్షణాలు, అది ఉన్న ప్రదేశం, దాని పరిమాణం, అది క్యాన్సర్ అవునా కాదా అనే దానిపై ఆధారపడి చికిత్స ఉంటుంది.
రాత్రి సమయంలో కనిపించే ముఖ్య లక్షణాలు
మెదడులో గడ్డలు ఉన్న వ్యక్తిలో రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని వెంటనే గమనించి చికిత్స తీసుకోవాలి.
1. నిద్రలో మూర్ఛపోవడం : నిద్రలో ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా మూర్ఛపోవడం లేదా స్పృహ కోల్పోవడం అనేది మెదడులో గడ్డ ఉన్నదానికి ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం. ఈ మూర్ఛలు రాబోయే తీవ్రమైన సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు. కాబట్టి, ఇలాంటి లక్షణం కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
2. తీవ్రమైన తలనొప్పి, వాంతులు: రాత్రి సమయంలో విపరీతమైన తలనొప్పి రావడంతో పాటు, పడుకున్నప్పుడు వాంతులు చేసుకోవడం కూడా బ్రెయిన్ ట్యూమర్కు సంకేతం కావచ్చు. అంతేకాకుండా ఉదయం లేవగానే వాంతులు కావడం కూడా దీని లక్షణమే. ట్యూమర్ వల్ల మెదడుపై ఒత్తిడి పెరగడం ఈ వాంతులకు కారణం అవుతుంది.
3. నిద్రకు భంగం లేదా నిద్ర లేమి : నిద్రలో తరచుగా ఆటంకాలు కలగడం, అంటే సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం లేదా పగటిపూట విపరీతమైన అలసట, నిద్ర లేమితో బాధపడటం కూడా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లక్షణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెదడులోని గడ్డలు నిద్రను నియంత్రించే భాగాలపై ప్రభావం చూపడం వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయి.
ఇతర సంకేతాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
రాత్రి సమయంలో కనిపించే ఈ లక్షణాలతో పాటు, మరికొన్ని సంకేతాలు కూడా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ను సూచించవచ్చు.. తరచుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి, దృష్టి మసకబారడం, ప్రవర్తనలో మార్పులు. మీకు లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఈ లక్షణాలు తరచుగా కనిపిస్తుంటే, ఆలస్యం చేయకుండా వీలైనంత త్వరగా వైద్యుడిని సంప్రదించండి. మీ విలువైన జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి సకాలంలో చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.