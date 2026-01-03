Brain-Eating Amoeba Threat: జర జాగ్రత్త! మెదడును తినే అమీబా వేగంగా విస్తరణ.. మరణాల రేటు 99 శాతం!
Brain-Eating Amoeba Threat: ప్రపంచానికి కొత్త ముప్పుగా మారిన 'మెదడును తినే అమీబా'! 99 శాతం మరణాల రేటుతో వణికిస్తున్న ఈ సూక్ష్మజీవి నీటి ద్వారా ఎలా వ్యాపిస్తుంది? నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న తాజా అధ్యయన వివరాలు.
Brain-Eating Amoeba Threat: కరోనా వంటి మహమ్మారుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్న ప్రపంచానికి మరో కొత్త ముప్పు పొంచి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. 'బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా' (Brain-Eating Amoeba)గా పిలిచే ప్రాణాంతక సూక్ష్మజీవులు పర్యావరణంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. 'బయోకంటామినెంట్' జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఈ వివరాలు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్య నిపుణులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
ఏమిటీ అమీబా? ఎంత ప్రమాదకరం?
శాస్త్రీయంగా దీన్ని 'నెగ్లేరియా ఫౌలెరి' (Naegleria fowleri) అని పిలుస్తారు. ఇది సాధారణంగా మట్టి మరియు వేడి నీటి వనరులలో నివసించే ఏకకణ జీవి.
వ్యాప్తి: కలుషితమైన నీటిలో ఈత కొట్టినప్పుడు లేదా స్నానం చేసినప్పుడు ఇది ముక్కు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
దాడి: ముక్కు నుంచి నేరుగా మెదడుకు చేరుకుని, అక్కడి కణజాలాన్ని నాశనం చేస్తుంది. దీనివల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వారిలో 99 శాతం మంది చనిపోయే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
కేరళలో మరణాలు: గతంలో కేరళలో నమోదైన పలు అంతుచిక్కని మరణాలకు ఈ అమీబానే కారణమని పరిశోధకులు గుర్తు చేస్తున్నారు.
వాతావరణ మార్పులే ప్రధాన శత్రువు
చైనాలోని సన్ యట్ సేన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు లాంగ్ఫీ షూ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భూతాపం (Global Warming) పెరగడం వల్ల ఈ అమీబాలు గతంలో లేని కొత్త ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరిస్తున్నాయి. ఇవి అధిక ఉష్ణోగ్రతలను, క్లోరిన్ వంటి క్రిమిసంహారకాలను కూడా తట్టుకుని మనుగడ సాగించగలవని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'ట్రోజన్ హార్స్'గా మారుతున్న అమీబా
ఈ అమీబాలు కేవలం మెదడును తినడమే కాకుండా, ఇతర హానికరమైన బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్లకు **'రహస్య వాహకాలు' (Trojan Horse)**గా పనిచేస్తాయి. తమ శరీరంలో ఇతర క్రిములను దాచుకుని, నీటి శుద్ధి ప్రక్రియల నుంచి వాటిని కాపాడుతాయి. దీనివల్ల తాగే నీరు కూడా అపాయకరంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ముందస్తు జాగ్రత్తలు అవసరం:
కలుషితమైన నీటి కుంటలు, వేడి నీటి ఊటల్లో ఈత కొట్టేటప్పుడు ముక్కులోకి నీరు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
♦ నీటి సరఫరా వ్యవస్థలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి.
♦ అధునాతన నీటి శుద్ధి సాంకేతికతలను ఉపయోగించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
పర్యావరణం మరియు మానవ ఆరోగ్యాన్ని అనుసంధానించే 'వన్ హెల్త్' విధానాన్ని అనుసరిస్తేనే ఇటువంటి ప్రమాదకర సూక్ష్మజీవుల నుంచి ప్రపంచాన్ని కాపాడుకోగలమని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.