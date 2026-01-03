  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Brain-Eating Amoeba Threat: జర జాగ్రత్త! మెదడును తినే అమీబా వేగంగా విస్తరణ.. మరణాల రేటు 99 శాతం!

Brain-Eating Amoeba Threat
x

Brain-Eating Amoeba Threat: జర జాగ్రత్త! మెదడును తినే అమీబా వేగంగా విస్తరణ.. మరణాల రేటు 99 శాతం!

Highlights

Brain-Eating Amoeba Threat: ప్రపంచానికి కొత్త ముప్పుగా మారిన 'మెదడును తినే అమీబా'! 99 శాతం మరణాల రేటుతో వణికిస్తున్న ఈ సూక్ష్మజీవి నీటి ద్వారా ఎలా వ్యాపిస్తుంది? నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న తాజా అధ్యయన వివరాలు.

Brain-Eating Amoeba Threat: కరోనా వంటి మహమ్మారుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్న ప్రపంచానికి మరో కొత్త ముప్పు పొంచి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. 'బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా' (Brain-Eating Amoeba)గా పిలిచే ప్రాణాంతక సూక్ష్మజీవులు పర్యావరణంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. 'బయోకంటామినెంట్' జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన ఈ వివరాలు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్య నిపుణులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

ఏమిటీ అమీబా? ఎంత ప్రమాదకరం?

శాస్త్రీయంగా దీన్ని 'నెగ్లేరియా ఫౌలెరి' (Naegleria fowleri) అని పిలుస్తారు. ఇది సాధారణంగా మట్టి మరియు వేడి నీటి వనరులలో నివసించే ఏకకణ జీవి.

వ్యాప్తి: కలుషితమైన నీటిలో ఈత కొట్టినప్పుడు లేదా స్నానం చేసినప్పుడు ఇది ముక్కు ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.

దాడి: ముక్కు నుంచి నేరుగా మెదడుకు చేరుకుని, అక్కడి కణజాలాన్ని నాశనం చేస్తుంది. దీనివల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వారిలో 99 శాతం మంది చనిపోయే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

కేరళలో మరణాలు: గతంలో కేరళలో నమోదైన పలు అంతుచిక్కని మరణాలకు ఈ అమీబానే కారణమని పరిశోధకులు గుర్తు చేస్తున్నారు.

వాతావరణ మార్పులే ప్రధాన శత్రువు

చైనాలోని సన్ యట్ సేన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు లాంగ్‌ఫీ షూ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భూతాపం (Global Warming) పెరగడం వల్ల ఈ అమీబాలు గతంలో లేని కొత్త ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరిస్తున్నాయి. ఇవి అధిక ఉష్ణోగ్రతలను, క్లోరిన్ వంటి క్రిమిసంహారకాలను కూడా తట్టుకుని మనుగడ సాగించగలవని ఆయన పేర్కొన్నారు.

'ట్రోజన్ హార్స్'గా మారుతున్న అమీబా

ఈ అమీబాలు కేవలం మెదడును తినడమే కాకుండా, ఇతర హానికరమైన బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్‌లకు **'రహస్య వాహకాలు' (Trojan Horse)**గా పనిచేస్తాయి. తమ శరీరంలో ఇతర క్రిములను దాచుకుని, నీటి శుద్ధి ప్రక్రియల నుంచి వాటిని కాపాడుతాయి. దీనివల్ల తాగే నీరు కూడా అపాయకరంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ముందస్తు జాగ్రత్తలు అవసరం:

కలుషితమైన నీటి కుంటలు, వేడి నీటి ఊటల్లో ఈత కొట్టేటప్పుడు ముక్కులోకి నీరు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

నీటి సరఫరా వ్యవస్థలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి.

♦ అధునాతన నీటి శుద్ధి సాంకేతికతలను ఉపయోగించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

పర్యావరణం మరియు మానవ ఆరోగ్యాన్ని అనుసంధానించే 'వన్ హెల్త్' విధానాన్ని అనుసరిస్తేనే ఇటువంటి ప్రమాదకర సూక్ష్మజీవుల నుంచి ప్రపంచాన్ని కాపాడుకోగలమని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick