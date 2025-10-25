  • Menu
Brahmi Thambuli : అమృతం లాంటి ఆకు..కేవలం మెదడుకే కాదు, 100కు పైగా రోగాలను నయం చేసే అద్భుత ఔషధం

Brahmi Thambuli : మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా ఉపయోగించిన ఆయుర్వేద మూలికల్లో బ్రాహ్మి లేదా ఒందెలగా (తెలుగులో సరస్వతి ఆకు) ఒకటి. దీనిలో ఉన్న అద్భుతమైన ఔషధ గుణాల కారణంగా, దీనిని భూమిపై దొరికే అమృతం అని ఆరోగ్య నిపుణులు పిలుస్తారు. బ్రాహ్మి కేవలం జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి మాత్రమే కాకుండా, దాదాపు వందకు పైగా వ్యాధులను నయం చేయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా, విద్యార్థులకు దీనిని వారానికోసారి తాంబూలి(బ్రహ్మి ఆకులు, కొబ్బరి,పెరుగుతో చేసే ఒక సాంప్రదాయక వంటకం) రూపంలో చేసి ఇస్తే, వారు చదివింది చదివినట్లు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

బ్రాహ్మిని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

జ్ఞాపకశక్తికి మేలు: బ్రాహ్మి మన గ్రహణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మెదడు పనితీరును, తెలివితేటలను పెంచుతుంది, ప్రతి పనిలో ఏకాగ్రత ఉండేలా చేస్తుంది. విద్యార్థులు దీన్ని తీసుకోవడం వలన జ్ఞాపకశక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం: ఈ అద్భుత మూలిక గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, అధిక రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది.

బరువు తగ్గడానికి: బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బ్రాహ్మి ఒక మంచి ఎంపిక. ఇది జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది, తద్వారా అధిక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తి: రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో బ్రాహ్మి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కాలేయానికి సంబంధించిన సమస్యలను కూడా నివారిస్తుంది.

డయాబెటిస్‌ నియంత్రణ: డయాబెటిస్‌ను నియంత్రించడంలో కూడా బ్రాహ్మి ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ ఔషధం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.

ఇతర ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

బ్రాహ్మిలో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

జీర్ణ వ్యవస్థ: ఇది జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. వివిధ రూపాల్లో బ్రాహ్మిని తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

క్యాన్సర్ ప్రమాదం: బ్రాహ్మి క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధించడంలో, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో చాలా ప్రభావవంతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

చర్మ ఆరోగ్యం: ఈ మూలిక చర్మం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల మొటిమలు, సోరియాసిస్, మచ్చలు తగ్గుతాయి. ముడతలు కూడా మాయమవుతాయి.

రుచికరమైన బ్రాహ్మి తాంబూలీ తయారీ విధానం

బ్రాహ్మిని తాంబూలీ రూపంలో సులభంగా తయారుచేసుకోవచ్చు.

కావలసిన పదార్థాలు:

బ్రహ్మీ ఆకు: 1 కప్పు (వేరుతో సహా శుభ్రంగా కడిగినవి)

కొబ్బరి తురుము: అర కప్పు

జీలకర్ర: 1 టీస్పూన్

పచ్చిమిర్చి: 2-3 (కారానికి తగినట్లు)

మిరియాలు: 2-3

పెరుగు: 1 కప్పు

ఉప్పు: రుచికి తగినంత

బెల్లం: చిటికెడు

తాలింపు కోసం: నూనె, ఆవాలు, 1 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు

తయారీ విధానం:

శుభ్రంగా కడిగిన బ్రహ్మీ ఆకులను మిక్సీ జార్‌లో లేదా రుబ్బురోలులో వేయండి. దీనికి కొబ్బరి తురుము, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, మిరియాలు జోడించి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. రుబ్బిన మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిటికెడు బెల్లం, పెరుగు వేసి బాగా కలపండి. చిన్న కలాయిలో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి తాలింపు తయారుచేయండి. ఈ తాలింపును తాంబూలి మిశ్రమంలో కలిపితే, రుచికరమైన బ్రాహ్మి తాంబూలి అన్నంలో తినడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.

