Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజున తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన శుభప్రదమైన ముగ్గులు ఇవే
Bhogi Muggulu 2026: తెలుగు సంప్రదాయాల్లో భోగి పండుగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. సంక్రాంతి సంబరాల్లో తొలి రోజైన భోగి వస్తుందంటే చాలు… ఇంటిల్లిపాదీ పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడిపోతుంది. రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, పిండి వంటల వాసనలతో ఊరంతా పండుగ శోభను సంతరించుకుంటుంది.
భోగి పండుగ రోజున చాలామంది తమ ఇంటి ముందు రకరకాల ముగ్గులను వేస్తారు. అయితే పూర్వికుల సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ రోజు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ముగ్గులను తప్పకుండా వేయడం చాలా శుభప్రదమని చెబుతారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రథం ముగ్గు
భోగి రోజున తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ముగ్గుల్లో రథం ముగ్గు ఒకటి. ఈ ముగ్గును ఇంటి ముందు వేయడం అత్యంత శుభకరం అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడు ఉత్తరాయనంలోకి ప్రవేశించే సంకేతంగా రథం ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. రథం ముగ్గు వేయడం ద్వారా సూర్యభగవానుడిని ఆహ్వానించినట్లుగా భావిస్తారు.
సిరిధాన్యాల ముగ్గు
వరికంకులు, ధాన్యపు గిన్నెల ఆకృతులతో వేసే ముగ్గులు పంటల సమృద్ధికి సూచిక. సంక్రాంతి అంటేనే పంట చేతికి వచ్చే కాలం కాబట్టి, ఇంటి ముందు ధాన్యాలతో కూడిన ముగ్గులు వేయడం శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇది కుటుంబానికి ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొస్తుందని నమ్మకం.
పొంగలి కుండ – చెరుకు గడల ముగ్గు
పొంగలి కుండతో పాటు రెండు చెరుకు గడలు ఉన్నట్లుగా వేసే ముగ్గులు కూడా భోగి రోజున ఎంతో ప్రత్యేకం. కొత్త కుండలో కొత్త బియ్యంతో పొంగలి వండటం శుభారంభానికి చిహ్నం. తీపిని సూచించే చెరుకు గడలు జీవితమంతా మధురంగా ఉండాలనే ఆశయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి.
లక్ష్మీ పాదాల ముగ్గు
భోగి రోజున లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఇంటికి ఆహ్వానించేందుకు లక్ష్మీ పాదాల ముగ్గులను వేస్తారు. ఇంటి గడప నుంచి లోపలికి వచ్చేలా చిన్న చిన్న పాదాల ఆకృతితో ముగ్గు వేయడం వల్ల ఇంట్లో ధన, ధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని పూర్వికుల విశ్వాసం.
గొబ్బెమ్మల ముగ్గులు
భోగి పండుగ అనగానే గుర్తొచ్చేది గొబ్బెమ్మల సందడి. పెద్ద ముగ్గుల మధ్య గొబ్బెమ్మలను పెట్టడం ఆనవాయితీ. గొబ్బెమ్మలతో వివిధ ఆకృతుల్లో ముగ్గులు వేసి పండుగను మరింత శోభాయమానంగా జరుపుకుంటారు. భోగి రోజున గొబ్బెమ్మలతో ముగ్గులు తప్పకుండా పెట్టుకోవడం శుభసూచకంగా భావిస్తారు.
భోగి పండుగ రోజున ఈ సంప్రదాయ ముగ్గులను ఇంటి ముందు వేయడం ద్వారా ఐశ్వర్యం, ఆనందం, శుభారంభం కలుగుతాయని పూర్వీకులు నమ్మారు. Bhogi Muggulu 2026 సందర్భంగా ఈ ఆనవాయితీలను పాటిస్తూ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటే మరింత శుభఫలితాలు పొందవచ్చని పెద్దలు చెబుతున్నారు.