Tongue Cancer: పొగాకు వాడకపోయినా నాలుక క్యాన్సర్ రావచ్చు! మీకు తెలియని ఆ 6 ప్రమాద కారకాలు ఇవే..
Tongue Cancer: పొగాకు వాడకపోయినా నాలుక క్యాన్సర్ వస్తుందా? ఆల్కహాల్, HPV వైరస్ మరియు నోటి పరిశుభ్రత లోపం వంటి ఇతర ప్రమాద కారకాలు మరియు క్యాన్సర్ హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి పూర్తి అవగాహన.
Tongue Cancer: సాధారణంగా నాలుక క్యాన్సర్ అనగానే పొగాకు, సిగరెట్లు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ప్రస్తుత కాలంలో ధూమపానం లేదా పొగాకు అలవాటు లేని యువకుల్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నోటి క్యాన్సర్కు పొగాకు ప్రధాన శత్రువు అయినప్పటికీ, మరికొన్ని అంశాలు కూడా అంతే ప్రమాదకరమని డాక్టర్ వినీత్ గోయెల్ (సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్) వివరిస్తున్నారు.
పొగాకు కాకుండా ఇతర ప్రమాద కారకాలు:
1. ఆల్కహాల్ సేవించడం: మద్యం సేవించడం వల్ల నాలుకలోని కణాలు చికాకుకు గురై క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పొగాకు మరియు ఆల్కహాల్ రెండూ తీసుకునే వారిలో ఈ ప్రమాదం నాటకీయంగా పెరుగుతుంది.
2. హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ (HPV): ఇది గర్భాశయ క్యాన్సర్కే కాకుండా, నాలుక క్యాన్సర్కు కూడా ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది. సుమారు 20% నోటి క్యాన్సర్లు ఈ వైరస్ వల్లే సంభవిస్తున్నాయని అంచనా. ఎటువంటి చెడు అలవాట్లు లేని యువకుల్లో కూడా దీనివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. నోటి పరిశుభ్రత లోపం: దంత సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడం, సరిగ్గా సరిపోని కృత్రిమ దంతాల (Dentures) వల్ల నాలుకకు నిరంతరం గాయం కావడం వంటివి దీర్ఘకాలంలో కణజాలం దెబ్బతినడానికి, తద్వారా క్యాన్సర్కు దారితీస్తాయి.
4. పోషకాహార లోపం: పండ్లు, కూరగాయలు తక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అందాల్సిన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు (A, C, E) అందవు. ఇది కణాలను వాపుకు గురిచేసి క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతుంది.
5. జన్యుపరమైన కారణాలు: కుటుంబంలో ఎవరికైనా నోటి లేదా తల, మెడ క్యాన్సర్లు వచ్చి ఉంటే, వారసులకు కూడా ఈ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది.
6. రేడియేషన్ ప్రభావం: గతంలో తల లేదా మెడ భాగానికి రేడియోథెరపీ చేయించుకున్న వారికి లేదా అధిక సూర్యరశ్మికి గురయ్యే వారికి కూడా ఈ ముప్పు ఉంటుంది.
ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను విస్మరించకండి:
కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి:
♦ నాలుకపై రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే తెల్లటి లేదా ఎర్రటి మచ్చలు.
♦ తగ్గని పుండ్లు లేదా వ్రణాలు.
♦ నాలుకపై గట్టిపడిన ప్రదేశం లేదా చిన్న గడ్డ.
♦ ఆహారం మింగడంలో ఇబ్బంది లేదా నొప్పి.
ముఖ్య గమనిక: నివారణే అన్నిటికంటే ఉత్తమం. క్రమం తప్పకుండా డెంటల్ చెకప్ చేయించుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఈ ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చు.