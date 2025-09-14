  • Menu
Tulsi Stems : తులసి ఆకులతో పాటు.. దాని కాడల్లో కూడా అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా?

Tulsi Stems : తులసి ఆకులతో పాటు.. దాని కాడల్లో కూడా అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా?
Highlights

Tulsi Stems : తులసి మొక్క లేని ఇల్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం మతపరమైన కారణాల వల్ల మాత్రమే కాకుండా, దాని ఔషధ గుణాల వల్ల కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో పెంచుకుంటారు.

Tulsi Stems: తులసి మొక్క లేని ఇల్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం మతపరమైన కారణాల వల్ల మాత్రమే కాకుండా, దాని ఔషధ గుణాల వల్ల కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో పెంచుకుంటారు. ఇప్పటివరకు తులసి ఆకులు, దాని రసం ఉపయోగాలు మాత్రమే అందరికీ తెలుసు. తులసి ఆకులు జలుబు, దగ్గులకు మాత్రమే కాకుండా, అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులకు కూడా సంజీవనిలా పనిచేస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే, దీనికంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే..తులసి ఆకులు, విత్తనాలు మాత్రమే కాదు, తులసి కాండంలో కూడా అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. తులసి కాండాలను నీటిలో బాగా మరిగించి కషాయం చేసి తాగడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. తులసి కాండాల వల్ల మన ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

తులసి కాండం ఉపయోగాలు

1. రోగనిరోధక శక్తి:

ఔషధ గుణాలు ఉన్న తులసి కాండం కషాయం శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.

2. శ్వాసకోశ వ్యాధులు:

జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, సైనస్ సమస్యల వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులకు ఇది మంచి పరిష్కారంగా పనిచేస్తుంది.

3. జీర్ణక్రియ:

తులసి కాండం కషాయం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, ఆకలిని పెంచుతుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది ప్రతికూల శక్తుల నుండి కూడా రక్షించడానికి సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.

4. యాంటీ-వైరల్:

తులసి ఆకుల కషాయానికి బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వంటి అంటువ్యాధుల నుండి శరీరాన్ని రక్షించే గుణం కూడా ఉంది.

ఒత్తిడి, ఆందోళన

తులసి ఆకు రసాన్ని ప్రతిరోజూ తాగడం వల్ల అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులను నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యల నుండి శరీరాన్ని రక్షించడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ తులసి ఆకులను నమలడం వల్ల కార్టిసోల్ హార్మోన్ల స్రావం తగ్గుతుంది, ఇది ఒత్తిడి, అధిక కోపాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీ లేదా కషాయం తాగడం మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇవన్నీ తులసి ఆకుల ప్రయోజనాలు. కానీ దాని కాండాలలో ఇంకా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

