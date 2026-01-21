Best Places to Visit in January 2026: జనవరి టూర్ డైరీ.. ఈ నెలలో ప్రయాణాలకు బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇవే.. ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా?
Best Places to Visit in January 2026: జనవరి నెలలో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ చలికాలంలో మంచు కొండల నుంచి వెచ్చని బీచ్ల వరకు మీరు సందర్శించాల్సిన 6 అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రాజస్థాన్, అండమాన్, గోవా వంటి బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇవే!
Best Places to Visit in January 2026: కొత్త ఏడాదిలో సరికొత్త ప్రయాణాలకు సిద్ధమవుతున్నారా? జనవరి నెల వాతావరణం పర్యాటకానికి ఎంతో అనుకూలమైనది. అటు ఉత్తరాదిలో మంచు అందాలు, ఇటు దక్షిణాదిలో ఆహ్లాదకరమైన తీర ప్రాంతాలు పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తున్నాయి. ఈ నెలలో మీరు తప్పక సందర్శించాల్సిన 6 టాప్ ప్లేసెస్ ఇవే:
1. రాజస్థాన్ (రాచరికపు వైభవం)
ఎడారి రాష్ట్రమైన రాజస్థాన్ సందర్శనకు జనవరి అత్యంత అనువైన సమయం. వేసవిలో ఉండే ఎండల తీవ్రత ఇప్పుడు ఉండదు.
♦ ప్రత్యేకత: జైపూర్, ఉదయ్ పూర్ కోటలు, జైసల్మేర్ ఎడారిలో ఒంటె సవారీ. పొగమంచుతో నిండిన ఎడారి సాయంత్రాలు సరికొత్త అనుభూతినిస్తాయి.
2. ఆగ్రా (తాజ్ మహల్ మాయాజాలం)
ప్రపంచ వింత తాజ్ మహల్ను మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్లు చూడాలంటే ఈ నెలలోనే వెళ్లాలి.
♦ ప్రత్యేకత: ఇతర నెలలతో పోలిస్తే టూరిస్టుల రద్దీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. తెల్లని పాలరాతి కట్టడం చుట్టూ అలుముకున్న పొగమంచు ఫోటోగ్రఫీకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
3. అండమాన్ దీవులు (జల వినోదం)
బీచ్ ప్రేమికులకు అండమాన్ ఒక స్వర్గం. నీలం రంగు సముద్రపు నీరు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం మిమ్మల్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాయి.
♦ అడ్వెంచర్: స్కూబా డైవింగ్, స్నోర్కెల్లింగ్ ద్వారా సముద్ర గర్భంలోని కోరల్ రీఫ్స్ను చూడటానికి ఇది సరైన సమయం.
4. మున్నార్ (దక్షిణ భారత కాశ్మీర్)
కేరళలోని మున్నార్ హిల్ స్టేషన్ జనవరిలో అత్యంత సుందరంగా మారుతుంది.
♦ ప్రత్యేకత: తేయాకు, కాఫీ తోటల మీదుగా వీచే చల్లని గాలులు, మంచు మేఘాలు మిమ్మల్ని మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాయి. ఇది హనీమూన్ జంటలకు బెస్ట్ ఛాయిస్.
5. గోవా (పార్టీ & రిలాక్సేషన్)
న్యూ ఇయర్ వేడుకల తర్వాత కూడా గోవాలో సందడి తగ్గదు.
♦ ప్రత్యేకత: జనవరిలో వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అటు వాటర్ స్పోర్ట్స్, ఇటు నైట్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసేవారికి గోవా ఎప్పుడూ ఫేవరెట్.
6. హంపి (చారిత్రక వారసత్వం)
కర్ణాటకలోని హంపి శిథిలాల మధ్య నడవాలంటే చలికాలమే బెటర్.
♦ ప్రత్యేకత: ఇక్కడ ఉండే రాతి కొండల వల్ల వేసవిలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ జనవరిలో ఎండ, చలి సమపాళ్లలో ఉండి టూర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది.