Gold: బంగారం కొనడానికి బెస్ట్ నెలలు ఇవే.. పెట్టుబడిదారులకు సూచనలు

Highlights

మార్చి–ఏప్రిల్, జూన్–జూలైలో కొనుగోలు అవకాశం! దశలవారీ పెట్టుబడితో దీర్ఘకాల లాభాలపై నిపుణుల సూచనలు

బంగారం ధరలు సంవత్సరంలో కొన్ని నెలల్లో తక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా ధరలు తగ్గిన సమయంలో కొనుగోలు చేయాలని చూస్తారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకునే వారికి సరైన సమయం ఎంపిక కీలకంగా మారుతుంది.

గత కొన్ని దశాబ్దాల ధరల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, సంవత్సర ప్రారంభంలో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మార్చి నెలలో కొంత తగ్గుదల కనిపించే పరిస్థితులు ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో కూడా ధరలు స్థిరంగా లేదా కొద్దిగా తక్కువగా ఉండే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగా మార్చి–ఏప్రిల్ కాలాన్ని బంగారం కొనుగోలుకు అనుకూల సమయంగా కొందరు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అదేవిధంగా, జూన్ మధ్య నుంచి జూలై ప్రారంభం వరకు కూడా ధరలు స్థిరంగా ఉండే పరిస్థితులు కొన్ని సంవత్సరాల్లో కనిపించాయని మార్కెట్ ట్రెండ్‌లు సూచిస్తున్నాయి. వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి జూన్ నెల అనుకూలంగా ఉండే అవకాశముందని కూడా సూచనలు ఉన్నాయి.

జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యకాలంలో ధరలు పెద్దగా మార్పులు లేకుండా స్థిరంగా ఉండే సందర్భాలు ఉన్నాయని త్రైమాసిక విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. అయితే బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లు వంటి పలు అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుంటాయి.

పెట్టుబడి విషయంలో ఎక్కువ కాలం వేచి ఉండకుండా, దశలవారీగా కొనుగోలు చేయడం ఒక వ్యూహంగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘకాల దృష్టితో పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తులో లాభాల అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

