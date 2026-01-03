  • Menu
 Female Fertility Foods: ఆడవారిలో అండాల నాణ్యత పెంచే ఆహారాలు ఇవే: వైద్యుల సూచనలు

ఆడవారిలో గర్భధారణ అవకాశాలు పెరగాలంటే అండాల నాణ్యత కీలకం. డ్రై ఫ్రూట్స్, సీడ్స్, ఆకుకూరలతో సహజంగా Egg Quality ఎలా పెంచుకోవచ్చో తెలుసుకోండి.

ఆడవారిలో ఆరోగ్యకరమైన గర్భధారణకు అండాల నాణ్యత (Egg Quality) కీలకమైన అంశమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి నాణ్యత గల అండాలు ఉంటే పిండం సక్రమంగా అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా, ఇంప్లాంటేషన్ సమస్యలు మరియు గర్భస్రావ ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవనశైలి, అధిక ఒత్తిడి, అసమతుల ఆహారపు అలవాట్లు, ఆలస్యమైన వివాహాలు కారణంగా సంతానోత్పత్తి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి.

ముఖ్యంగా 35 ఏళ్ల తర్వాత గర్భం దాల్చే అవకాశాలు తగ్గుతుండటంతో పాటు, అండాల నాణ్యతపై కూడా ప్రభావం పడుతోందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో సరైన ఆహారాన్ని రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా సహజంగానే అండాల నాణ్యతను మెరుగుపర్చుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అండ కణాలను డ్యామేజ్ నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. వాల్‌నట్స్, బాదం వంటి గింజలు హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరచి, ఓవరీస్‌కు రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే అవిసెలు, చియా సీడ్స్ వంటి సీడ్స్ హార్మోన్ బ్యాలెన్స్‌కు తోడ్పడి, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్‌ను క్రమబద్ధం చేస్తాయని నిపుణుల అభిప్రాయం.

అవకాడో, గుడ్లు, పాలకూర, బ్రకోలీ వంటి పోషకాహారాలు ఫోలేట్, విటమిన్ ఈ, ఐరన్‌తో సమృద్ధిగా ఉండి, అండాల అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని చెబుతున్నారు. బెర్రీస్‌లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను తగ్గించి, రీప్రోడక్టివ్ హెల్త్‌ను మెరుగుపరుస్తాయి. మితంగా తీసుకునే డార్క్ చాక్లెట్ కూడా అండాల నాణ్యతపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.

అయితే, ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చని, ఈ ఆహారాలను డైట్‌లో చేర్చుకునే ముందు వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ఒత్తిడి లేని వాతావరణం కూడా సంతానోత్పత్తికి అత్యంత అవసరమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.


