Best Foods: 40 ఏళ్ల తరువాత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహారాలు

Highlights

40 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత శరీరంలో మెటబాలిజం తగ్గుతుంది. క్యాలరీలు తక్కువ ఖర్చవుతాయి, బరువు పెరుగుతుంది.

40 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత శరీరంలో మెటబాలిజం తగ్గుతుంది. క్యాలరీలు తక్కువ ఖర్చవుతాయి, బరువు పెరుగుతుంది. అలాగే హైబీపీ, కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వంటి అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అయితే సరైన ఆహారం తీసుకుంటే, ఈ వ్యాధులను నివారించి ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.

1. చేపలు & కోడిగుడ్లు

చేపల్లో ఒమెగా-3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, రక్తనాళాల్లో కొవ్వు కలవకుండా చూసుకుంటాయి.

కోడిగుడ్లు క్యాల్షియం, ప్రోటీన్ అందించడం వల్ల ఎముకలు, కండరాలు దృఢంగా ఉంటాయి. వయసుకి తగ్గకుండా చురుగ్గా ఉండటానికి సహాయపడతాయి.

2. అవకాడో & బెర్రీలు

అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి, ఇవి కొలెస్ట్రాల్, బీపీ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, క్రాన్‌బెర్రీ వంటి బెర్రీలు ఫైబర్ & యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. ఇవి బరువు నియంత్రణలో ఉంచి, క్యాన్సర్ కణాలను నశింపజేస్తాయి.

బాదంపప్పు, వాల్‌నట్స్ వంటి గింజలు కూడా రోజూ తీసుకోవాలి. ఇవి ప్రోటీన్ & ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అందించి, గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.

3. బీట్‌రూట్

బీట్‌రూట్‌లో పోటాషియం & పోషకాల సమృద్ధి ఉంటుంది, ఇది బీపీ నియంత్రణ & రక్తప్రవాహం మెరుగుపరుస్తుంది.

శరీరానికి శక్తి ఇచ్చి, యాక్టివ్‌గా ఉంచుతుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

సారాంశం:

40 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత చేపలు, కోడిగుడ్లు, అవకాడో, బెర్రీలు, బీట్‌రూట్, ఆరోగ్యకరమైన గింజలు వంటి ఆహారాలను రోజూ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యంగా ఉంది. ఇవి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచి, వృద్ధాప్యంలో వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు రావకుండా చేస్తాయి.

