Jeera Water: రోజూ పరగడుపున జీలకర్ర నీరు తాగుతున్నారా? అయితే ఈ ప్రయోజనాలు తెలుసుకోండి
Jeera Water: మన వంటగదిలో నిత్యం కనిపించే జీలకర్ర కేవలం వంటల రుచి పెంచడానికే కాదు… ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడే సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా జీలకర్రను నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే దాని లాభాలు మరింత మెరుగ్గా కనిపిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదల
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో జీలకర్ర నీరు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీంతో అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. తరచూ కడుపు బరువుగా అనిపించే వారికి ఇది మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
బరువు నియంత్రణకు తోడ్పాటు
జీలకర్ర నీరు జీవక్రియను చురుకుగా చేస్తుంది. దీని వల్ల శరీరంలో అదనంగా పేరుకుపోయే కొవ్వు నెమ్మదిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సరైన ఆహారం, వ్యాయామంతో పాటు ఈ అలవాటు కొనసాగిస్తే బరువు తగ్గే ప్రక్రియకు ఇది సహకరిస్తుంది.
కడుపు నొప్పి, తిమ్మిరి తగ్గింపు
జీలకర్రలో ఉన్న సహజ గుణాలు కడుపును శాంతింపజేస్తాయి. తేలికపాటి నొప్పులు, తిమ్మిరి, అసౌకర్యం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి పెంపు
రోజూ జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల శరీర రోగనిరోధక శక్తి బలపడుతుంది. తరచూ జలుబు, దగ్గు వంటి ఇబ్బందులు వచ్చే వారికి ఇది కొంత రక్షణగా పనిచేస్తుంది.
అలసట, నిస్సత్తువ తగ్గింపు
ఉదయం పూట జీలకర్ర నీరు శరీరాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది. నీటి సమతుల్యత మెరుగుపడటంతో రోజంతా చురుకుగా ఉండేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది.
జీలకర్ర నీరు ఎలా తయారు చేయాలి?
రాత్రి ఒక టీస్పూన్ జీలకర్రను ఒక గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టాలి. ఉదయం ఆ నీటిని తేలికగా మరిగించి వడకట్టి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి.
జాగ్రత్త
ప్రతి ఒక్కరి శరీర స్వభావం వేరు. ఎలాంటి అసౌకర్యం అనిపించినా పరిమితిలోనే తీసుకోవాలి. సహజ పద్ధతులు మెల్లగా కానీ స్థిరమైన ఫలితాలు ఇస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.