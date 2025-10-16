దీపావళి ముందు, తర్వాత బుధ సంచారం మార్పు — అదృష్టం ఈ ఐదు రాశులవారికే! డబ్బు, ఉద్యోగం, భాగ్యం ఒకేసారి!
దీపావళికి ముందు, తర్వాత బుధ గ్రహం రెండు నక్షత్రాల్లో సంచారం చేయనున్నాడు. ఈ బుధ సంచారం (Mercury Transit 2025) ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని, ధన లాభాలను, ఉద్యోగ అవకాశాలను తీసుకురానుంది. మీ రాశి అదృష్టవంతమా? ఇక్కడ తెలుసుకోండి!
బుధ సంచారం 2025 — రాశులపై ప్రభావం
గ్రహాల యువరాజు బుధుడు, జ్ఞానం, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్కు ప్రధాన కారకుడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు తన రాశి, నక్షత్రాలను నిర్దిష్ట కాలంలో మార్చుతూ, ప్రతి రాశిపై ప్రభావం చూపిస్తాడు.
ఈసారి బుధుడు అక్టోబర్ 16న విశాఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, అక్టోబర్ 27న అనురాధ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. నవంబర్ 20 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే ఉంటుంది.
విశాఖ నక్షత్రానికి అధిపతి బృహస్పతి, అనురాధ నక్షత్రానికి అధిపతి శని. ఈ రెండు మార్పులు కలిసి ఐదు రాశుల వారికి శుభఫలితాలు అందిస్తాయి.
అదృష్టం తోడయ్యే ఐదు రాశులు
మేష రాశి
బుధ సంచారం మీకు అత్యంత శుభప్రదం. మీరు చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ మద్దతు, వ్యాపార లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కానీ, ఆకర్షణీయమైన కానీ ప్రమాదకర ఒప్పందాలకు దూరంగా ఉండండి.
మిథున రాశి
బుధ నక్షత్ర మార్పు వల్ల మిథున రాశివారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది, ప్రగతి దిశగా అడుగులు వేస్తారు.
కన్యా రాశి
బుధుడు మీ రాశికి అధిపతి కావడంతో, ఈ మార్పు చాలా మేలు చేస్తుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగ పదోన్నతులు, నిర్ణయాధికారం పెరుగుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
తులా రాశి
ఈ రాశివారికి బుధుడు అదృష్టాన్ని తెస్తాడు. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు, అధికారుల ఆదరణ, పోటీ పరీక్షలలో విజయాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం ఉన్నవారికి ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభవార్తలు వస్తాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశివారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదం. కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు లభిస్తాయి. డబ్బు తిరిగి రావడం, అదృష్టం మెరుగవడం, కుటుంబ సుఖశాంతి పెరగడం వంటి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
మొత్తం మీద
బుధ గ్రహ సంచారం అక్టోబర్ 2025 రాశులపై మిశ్రమ ఫలితాలను చూపిస్తుంది. అయితే, పై ఐదు రాశుల వారికి ఇది నిజంగా “దీపావళి అదృష్ట కాలం” అవుతుంది — ధనం, అభివృద్ధి, ఆనందం మూడు కలిసే సమయం!