Beetroot Leaves : సంతానోత్పత్తి పెంచడానికి ఇంతకంటే ఈజీ చిట్కా మరొకటి లేదు.. ఈ సీక్రెట్ తెలుసా?
Beetroot Leaves : సాధారణంగా మనం బీట్రూట్ను మాత్రమే వంటల్లో ఉపయోగిస్తాం. కానీ, బీట్రూట్ మాదిరిగానే దాని ఆకులు కూడా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. అవును, బీట్రూట్ ఆకులను తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వలన సంతానోత్పత్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఆకుల్లో విటమిన్ A, C, B6, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో అధికంగా ఉండే విటమిన్ C రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, అంటువ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
సంతానోత్పత్తి, కీలక ప్రయోజనాలు
బీట్రూట్ ఆకుల్లో ఉండే పోషకాలు గర్భధారణ సమయంలో, మొత్తం శారీరక ఆరోగ్యానికి చాలా కీలకం.
సంతానోత్పత్తి, శిశువు పెరుగుదల: బీట్రూట్ ఆకుల్లో ఉండే ఫోలేట్ అనే పోషకం శిశువు ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
ఆక్సిజన్ స్థాయి: వీటిలో నైట్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిని పెంచడానికి తోడ్పడతాయి.
గుండె, కంటి ఆరోగ్యం: రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, కంటి చూపును మెరుగుపరచడానికి ఈ ఆకులు సహాయపడతాయి.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదల: బీట్రూట్ ఆకుల్లో కరిగే, కరగని పీచు రెండూ ఉంటాయి. ఇది ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వలన ప్రేగులలో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించి, జీర్ణ సమస్యలను నివారిస్తుంది.
మెదడు ఆరోగ్యం, బరువు తగ్గడం
బీట్రూట్ ఆకులు శరీర బరువును తగ్గించడంలో, మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో కూడా ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి.
బరువు తగ్గడానికి: బీట్రూట్ ఆకుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన, వీటిని తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటారు. ఫలితంగా, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎముకలు బలం: ఈ ఆకుల్లో మెగ్నీషియం, కాల్షియం, విటమిన్ D సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.
మెదడు పనితీరు: బీట్రూట్ ఆకుల్లో ఉండే విటమిన్ B6 మెదడు ఆరోగ్యాన్ని రక్షిస్తుంది. అంతేకాకుండా వీటిని తీసుకోవడం వలన మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.