Beer Side Effects: వీళ్లకు బీరు విషంతో సమానం – కొంచెం తాగిన వెంటనే ప్రమాదం!
కొత్త సంవత్సరం ఆనందం కోసం డిసెంబర్ 31న న్యూ ఇయర్ వేడుకలు చాలా మంది ఆగకుండా ప్లాన్ చేస్తుంటారు. స్నేహితులతో మద్యం తాగి ఎంజాయ్ చేసుకోవడం సాధారణం. అయితే, మద్యం, ముఖ్యంగా బీరు ఆరోగ్యానికి హానికరం అనే విషయం మరిచిపోవద్దు. కొంతమందికి మితంగా తాగడం కూడా ప్రమాదంగా మారుతుంది.
ఎవరు బీరు తాగకూడదు?
సెలియాక్ (Celiac Disease) బాధితులు:
బీరు గ్లూటెన్ రిచ్ డ్రింక్ కాబట్టి, సెలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు తాగకూడదు. ఇది పేగుల వాపు, కడుపులో మంట, జీర్ణ సమస్యలు పెంపొందిస్తుంది. గ్లూటెన్ లో ఉన్న ఆహారం కూడా సమస్యను మరింత పెంచుతుంది.
బరువు అధికంగా ఉన్నవారు లేదా డైట్ పై ఉన్నవారు:
బీరు ఎక్కువగా కేలరీలు కలిగి ఉంటుంది. పోషక విలువ తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు పెరగడం సహజం. కనుక, డైట్ ఫాలో అయ్యే వారికి బీరు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
షుగర్, ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులు:
బీరు తాగితే రక్తంలో షుగర్ స్థాయి వేగంగా పెరుగుతుంది. ఇది గుండె, కిడ్నీ, రక్తపోటు వంటి సమస్యలకు కారణమవుతుంది. హైపోగ్లైసీమియా సమస్య ఉన్నవారికి కూడా బీరు ప్రమాదకరం.
గ్యాస్ట్రిక్ లేదా గుండె సమస్యలతో బాధితులు:
గ్యాస్ట్రిక్, అల్సర్, acidity, heartburn వంటి సమస్యలున్నవారు బీరు తాగితే పరిస్థితి మరింత కష్టం అవుతుంది.
IBS – Irritable Bowel Syndrome బాధితులు:
కడుపు, పేగులు ప్రభావితమయ్యే IBS సమస్యలున్నవారు బీరు దూరంగా ఉండాలి. అతిసారం, కడుపు నొప్పి, ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి.
మద్యం, ముఖ్యంగా బీరు, ఆరోగ్యానికి పెద్దగా ఉపయోగపడదు. వీటికి సాధ్యమైనంత మేరకు దూరంగా ఉండడం మేలు. న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఆనందంగా జరపాలంటే, మితంగా ఉండటం లేదా ఆల్కాహాల్ను పక్కన పెట్టడం ఉత్తమం.