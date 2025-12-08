  • Menu
ఇవి నీటిలో కలిపి స్నానం చేస్తే… మీ ఇంట్లో అదృష్టం, ఆరోగ్యం రెండూ పెరుగుతాయట!

Highlights

ప్రతి రోజూ స్నానం చేయడం శరీర శుభ్రతకే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం స్నానం చేసే నీటిలో కొన్ని సహజ పదార్థాలను కలిపితే అదృష్టం, పాజిటివ్ ఎనర్జీ, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరింతగా పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.

ప్రతి రోజూ స్నానం చేయడం శరీర శుభ్రతకే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం స్నానం చేసే నీటిలో కొన్ని సహజ పదార్థాలను కలిపితే అదృష్టం, పాజిటివ్ ఎనర్జీ, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మరింతగా పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. మరి ఏ పదార్థం ఏమి ప్రయోజనాలు ఇస్తుందో చూద్దాం.

1. గులాబీ రేకులు

స్నానం చేసే నీటిలో గులాబీ రేకులు వేసితే:

మానసిక శాంతి పెరుగుతుంది

చర్మం సాఫ్ట్‌గా, కాంతివంతంగా మారుతుంది

యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

వైవాహిక జీవితంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది

తేనె కలిపి స్నానం చేస్తే – ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని వాస్తు నమ్మకం.

2. పసుపు

స్నానంలో పసుపు కలపడం వల్ల:

చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయి

నెగిటివ్ ఎనర్జీ దూరమవుతుంది

లీడర్‌షిప్ లక్షణాలు పెరుగుతాయి

ఆర్థిక అదృష్టం మెరుగవుతుంది

3. లావెండర్ ఆయిల్ & ఉప్పు

లావెండర్ ఆయిల్ వేస్తే:

మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది

నెగిటివ్ ఆలోచనలు తగ్గుతాయి

చిటికెడు ఉప్పు వేస్తే:

గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం

పాజిటివ్ ఎనర్జీ అధికమవుతుంది

4. తులసి ఆకులు

నీటిలో తులసి ఆకులు వేసి స్నానం చేస్తే:

ఒత్తిడి, ఆందోళనలు తగ్గుతాయి

చర్మ దురద, అలర్జీలు తగ్గుతాయి

శరీరంలోని నెగిటివ్ ఎనర్జీ తొలగి, పాజిటివ్ వైబ్స్ పెరుగుతాయి

ఇవి వాస్తు శాస్త్రంలో చెప్పే సూచనలు మాత్రమే. ఎవరికైతే పర్సనల్ కేర్ లేదా స్కిన్ అలర్జీ సమస్యలు ఉంటాయో—ఉపయోగించే ముందు ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవడం మంచిది.

