Barley Water: ఇకపై బార్లీ గింజలను చీప్గా చూడకండి.. ఇవి ఇస్తున్న ఆశ్చర్యకర లాభాలు!
బార్లీ గింజలను సాధారణంగా గర్భిణీలు మాత్రమే తాగతారనని చాలామంది భావిస్తారు. నిజానికి, బార్లీ ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి ఉదయం బార్లీ నీరు తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇది పలు రకాల సమస్యలకు సహాయపడుతుంది, ముఖ్యంగా హైడ్రేషన్, జీర్ణక్రియ మెరుగుదల, అధిక కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడం, శరీరంలో మలినాలను తొలగించడం మొదలైనవి.
మలబద్ధకం సమస్యలకు ఉపశమనం:
బార్లీ నీటిలో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది కడుపు సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. రోజూ బార్లీ నీరు తాగడం వల్ల గ్యాస్, మలబద్ధకం, మంట వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే మూత్రపిండాల పనితీరును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది:
కిడ్నీ సమస్యలున్నవారికి బార్లీ నీరు ప్రతిరోజూ తాగడం ద్వారా శరీరంలో హానికర పదార్థాలు బయటకు వెళ్లి, నిర్విషీకరణ సులభతరం అవుతుంది. ఇది కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్లు, రాళ్ల సమస్యల నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు:
బార్లీ నీరు గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు గుండె సంబంధిత సమస్యల వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఉపశమనం:
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు బార్లీ నీరు తాగడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించవచ్చు. వైద్యులు ప్రతిరోజూ ఉదయం ఒక గ్లాసు బార్లీ నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రతిరోజూ బార్లీ నీరు తాగడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ, గుండె, మూత్రపిండాల ఆరోగ్యం, మధుమేహ నియంత్రణ తదితర方面లో విపరీతమైన లాభాలు పొందవచ్చు.