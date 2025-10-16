Beetroot Juice : శరీరం లేదా నోటి దుర్వాసనకు ఈ ఒక్క జ్యూస్తో చెక్ పెట్టండి
Beetroot Juice : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయినప్పటికీ మనం బయటి ఆహారాలు, జంక్ ఫుడ్ల మోజులో పడిపోతుంటాం. ఇలాంటి సమయంలో పండ్లు, కూరగాయల వినియోగాన్ని పెంచడం చాలా అవసరం. ఆ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాల జాబితాలో బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా ఒకటి. ఇది రుచితో పాటు, అనేక రకాలుగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఈ ఒక్క దుంపకూరలో వేలాది ఆరోగ్య సమస్యలను నయం చేసే శక్తి ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శరీరం లేదా నోటి దుర్వాసన సమస్యతో బాధపడేవారు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన పరిష్కారం ఇది.
మీ నోటి నుంచి లేదా శరీరం నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటే, దానికి మీ లివర్ కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. సాధారణంగా, లివర్ మీద పనిభారం (ఓవర్ లోడ్) పెరిగినప్పుడు, అది సరిగా శుభ్రం కానప్పుడు ఈ దుర్వాసన సమస్య వస్తుంది. ఇలాంటి సమస్య ఉన్నవారు కచ్చితంగా ఒక నెల రోజుల పాటు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల లివర్ శుభ్రమవుతుంది. కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్ జ్యూస్ ప్రయోజనాలు
రక్తపోటు నియంత్రణ: గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే రక్తపోటు సమస్యను నియంత్రించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీలు రోజుకు రెండుసార్లు 100 మిల్లీలీటర్ల జ్యూస్ తీసుకోవడం మంచిది.
రక్త ప్రసరణ మెరుగుదల: ఈ జ్యూస్ రక్త ప్రవాహానికి, రక్త ప్రసరణకు చాలా మంచిది. అందుకే క్రీడాకారులు దీనిని తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
కీళ్ల నొప్పుల ఉపశమనం: వారం రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
జీర్ణక్రియ, రోగనిరోధక శక్తికి బలం
దీర్ఘకాలికంగా మలబద్ధకం లేదా అజీర్ణం సమస్యతో బాధపడేవారికి బీట్రూట్ జ్యూస్ చాలా మేలు చేస్తుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల ఈ సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. అలాగే, బీట్రూట్ జ్యూస్లో విటమిన్ సి, జింక్, ఐరన్, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి. రక్తహీనత సమస్యకు కూడా ఈ జ్యూస్ మంచి పరిష్కారం.
గుండె ఆరోగ్యం, చర్మ సౌందర్యం
బీట్రూట్ జ్యూస్ను ఒక వారం పాటు తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాక, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. క్రమం తప్పకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల చర్మం నిగనిగలాడుతూ, చర్మ సౌందర్యం కూడా పెరుగుతుంది.
బీట్రూట్ జ్యూస్ తయారుచేసే విధానం
బీట్రూట్ను ముందుగా తొక్క తీసి శుభ్రం చేయాలి. ఆ తర్వాత దానికి క్యారెట్ లేదా నారింజ పండును చేర్చి, కావాలంటే కొద్దిగా తేనె కలిపి మిక్సీలో వేసి జ్యూస్ చేసుకోవాలి. వెంటనే తాగలేకపోతే ఆ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్లో ఉంచి, అవసరమైనప్పుడు తాగవచ్చు.