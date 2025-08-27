Bad Breath: నోటి దుర్వాసన తగ్గించుకోవాలంటే ఏమి చేయాలి?
నోటి దుర్వాసన లేదా హాలిటోసిస్ అనేది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య. ఇది మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇతరులతో మాట్లాడటానికి సంకోచించేలా చేస్తుంది. నోటిలో బ్యాక్టీరియా పెరగడం, ఆహారపు అవశేషాలు, లేదా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు దీనికి కారణం కావచ్చు.
నోటి దుర్వాసన లేదా హాలిటోసిస్ అనేది చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య. ఇది మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇతరులతో మాట్లాడటానికి సంకోచించేలా చేస్తుంది. నోటిలో బ్యాక్టీరియా పెరగడం, ఆహారపు అవశేషాలు, లేదా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు దీనికి కారణం కావచ్చు. అయితే కొన్ని సులభమైన అలవాట్లు పాటిస్తే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు.
1. నోటి పరిశుభ్రత
రోజూ రెండు సార్లు బ్రష్ చేయడం, ఫ్లాసింగ్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నాలుకపై కూడా బ్యాక్టీరియా పెరుగుతాయి కాబట్టి బ్రష్ చేసేటప్పుడు నాలుకను శుభ్రం చేయాలి.
2. తగినంత నీరు తాగడం
నోరు పొడిగా ఉన్నప్పుడు దుర్వాసన ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎక్కువ నీరు తాగితే లాలాజలం ఉత్పత్తి అవుతుంది, నోరు తాజాగా ఉంటుంది.
3. ఆహారపు అలవాట్లు
ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వంటి పదార్థాలు దుర్వాసన పెంచుతాయి. వీటిని తిన్న తర్వాత నోరు శుభ్రం చేసుకోవాలి. క్రాన్బెర్రీస్, యాపిల్, సెలెరీ వంటి పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారాలు నోరు శుభ్రంగా ఉంచుతాయి.
4. షుగర్ లేని చూయింగ్ గమ్
తిన్న తర్వాత షుగర్ లేని చూయింగ్ గమ్ నమలడం వల్ల లాలాజలం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, నోటి వాసన తగ్గుతుంది.
5. ధూమపానం, మద్యం మానేయాలి
వీటి వల్ల నోరు పొడిగా మారి దుర్వాసన పెరుగుతుంది. మానేస్తే నోరు తాజాగా మారుతుంది.
6. డెంటిస్ట్ సలహా
పైన తెలిపిన చిట్కాలు పాటించినా సమస్య తగ్గకపోతే డెంటిస్ట్ని సంప్రదించాలి. ఇది చిగుళ్ల వ్యాధులు లేదా పంటి సమస్యల సూచన కావచ్చు.
7. పుదీనా, యాలకులు
తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం పుదీనా ఆకులు లేదా యాలకులు నమలడం ఉపయోగపడుతుంది.