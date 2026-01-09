  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Ayurvedic Medicine: చలికాలంలో ఈ 'వెచ్చని' మూలిక ఉంటే చాలు.. దగ్గు, గొంతు నొప్పికి చెక్! దీని లాభాలు తెలిస్తే వదలరు..

Ayurvedic Medicine: చలికాలంలో ఈ వెచ్చని మూలిక ఉంటే చాలు.. దగ్గు, గొంతు నొప్పికి చెక్! దీని లాభాలు తెలిస్తే వదలరు..
x
Highlights

చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గుకు అతిమధురం ఒక అద్భుతమైన మందు. ఈ ఆయుర్వేద మూలికతో కలిగే జీర్ణక్రియ, రోగనిరోధక మరియు చర్మ ప్రయోజనాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు జలుబు, దగ్గు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు వంటి సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. అయితే మన వంటింట్లోనే ఉండే లేదా ఆయుర్వేద షాపుల్లో దొరికే ఒక అద్భుతమైన మూలికతో వీటన్నింటికీ చెక్ పెట్టవచ్చు. అదే అతిమధురం (Mulethi/Licorice). వేడి చేసే తత్త్వం కలిగి ఉండే ఈ మూలిక చలికాలంలో కలిగే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది.

అతిమధురంతో కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు:

1. శ్వాసకోశ సమస్యలకు విరుగుడు: గొంతు నొప్పి, దగ్గు, శ్లేష్మం (కఫం) వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి అతిమధురం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులలోని వాయు మార్గాలను క్లియర్ చేసి, బ్రోన్కైటిస్ మరియు ఉబ్బసం ఉన్నవారికి శ్వాస తీసుకోవడం సులభతరం చేస్తుంది.

2. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది: అతిమధురం సహజంగానే కడుపులో లైనింగ్‌ను రక్షిస్తుంది. దీనివల్ల ఎసిడిటీ, అల్సర్లు, మలబద్ధకం మరియు కడుపు వాపు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. తిన్న ఆహారం త్వరగా అరగడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.

3. రోగనిరోధక శక్తి (Immunity): ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ వైరల్ లక్షణాలు శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. ఫలితంగా కాలానుగుణంగా వచ్చే వైరల్ జ్వరాలు, అలెర్జీలు దరిచేరవు.

4. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది: అతిమధురం ఒక సహజమైన 'అడాప్టోజెన్'. ఇది ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్లను (కార్టిసాల్) సమతుల్యం చేసి, మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తుంది. మానసిక ఆందోళన, అలసటను తగ్గించడంలో ఇది కీలకంగా పనిచేస్తుంది.

5. చర్మం మరియు జుట్టు సంరక్షణ:

చర్మం: ముఖంపై మచ్చలు, టానింగ్‌ను తగ్గించి ఛాయను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిని ఫేస్ ప్యాక్‌లలో వాడవచ్చు.

జుట్టు: చుండ్రును తొలగించి, కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తుంది. జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టి, మందంగా మెరిసేలా చేస్తుంది.

ముఖ్య గమనిక:

అతిమధురం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, దీనిని పరిమితంగా మాత్రమే వాడాలి. ముఖ్యంగా:

అధిక రక్తపోటు (BP) ఉన్నవారు, మూత్రపిండాల సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకే వాడాలి.

గర్భిణీ స్త్రీలు దీనిని తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick