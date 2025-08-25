Avoid These People: మానసిక ప్రశాంతత కోసం దూరంగా ఉంచుకోవాల్సిన వ్యక్తులు
మనసుకు శాంతి, ఆనందం కావాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో ఎవరిని దగ్గరగా ఉంచుకోవాలో, ఎవరిని దూరంగా ఉంచుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. ప్రతీ వ్యక్తి మనలో సంతోషం నింపడు. కొందరు సానుకూల శక్తిని ఇస్తే, మరికొందరు మనసును కలతపరుస్తారు. అందుకే నిపుణులు కొన్ని రకాల వ్యక్తులనుంచి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
1. ఇతరుల ఎదుగుదలను చూసి అసూయపడే వారు
ప్రతీ ఒక్కరి విజయం వేర్వేరు సమయంలో వస్తుంది. కానీ కొందరు ఇతరుల అభివృద్ధిని చూసి అసూయతో ప్రవర్తిస్తారు, చెడ్డ మాటలు చెబుతారు. ఇలాంటి వారితో దగ్గర కావడం మన ఆత్మవిశ్వాసానికి హానికరం.
2. గౌరవం చూపని కుటుంబాలు
ఎక్కడైనా గౌరవం లభిస్తే మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. కానీ కొందరి ఇళ్లలో మనపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, పట్టించుకోకపోవడం జరుగుతుంది. అలాంటి వాతావరణం మన ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కాబట్టి గౌరవం లేని చోటికి తిరగకపోవడమే మంచిది.
3. మన ఆత్మగౌరవాన్ని పట్టించుకోని వారు
డబ్బు కన్నా ఆత్మగౌరవం ముఖ్యమైనది. కొందరు వ్యక్తులు మాటల్లో, ప్రవర్తనలో మనను చిన్నబుచ్చుతారు. వారితో కలిసి తిరగడం వల్ల మన విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. ఆత్మగౌరవం కాపాడుకోవాలంటే ఇలాంటి వారిని దూరం పెట్టాలి.
4. గ్రూప్లో కించపరిచే వ్యక్తులు
మిత్రుల్లా కనిపించినా, సమూహంలో మనపై వ్యంగ్యంగా మాట్లాడేవారు చాలా ఉంటారు. ఈ ప్రవర్తన మనలో మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. గౌరవం ఇవ్వని సంబంధం ఎప్పటికీ విషపూరితమే.
5. హేళన, అపవాదం చేసే వారు
ఎప్పుడూ ఇతరులను కించపరుస్తూ, మాటలతో గాయపరుస్తూ ఉండే వ్యక్తుల దగ్గర ఉండటం ప్రమాదకరం. వీరితో ఉండడం వల్ల మనసు నిరుత్సాహంగా మారుతుంది.
తుది మాట
మన జీవితం ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉండాలంటే – గౌరవం ఇచ్చే, సానుకూలత నింపే వ్యక్తులను మాత్రమే మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి. మనసుకు శాంతి, మన ఆత్మగౌరవం కాపాడుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనది.