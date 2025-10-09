అట్లతద్ది కథ: అచ్చమైన తెలుగింటి పండుగ అట్లతద్ది — ఈరోజు చదవాల్సిన పవిత్ర కథ ఇదే!
తెలుగు సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న అట్లతద్ది పండుగ ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ 9, గురువారం నాడు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ పండుగను “ఉయ్యాల పండుగ” అని కూడా పిలుస్తారు. స్త్రీలు, ముఖ్యంగా వివాహితులు, ఈ పండుగను ఎంతో భక్తి భావంతో జరుపుకుంటారు. ఇది అచ్చమైన తెలుగింటి పండుగ, కుటుంబ బంధాలను, దాంపత్య బలాన్ని, సుఖశాంతిని పెంపొందించే రోజు.
అట్లతద్ది 2025 ప్రత్యేకత
ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ నాడు అట్లతద్దిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు మహిళలు ఉయ్యాలలు ఊగడం, గోరింటాకు పెట్టుకోవడం, అట్లు పంచి పెట్టడం, నైవేద్యాలు పెట్టడం వంటి సంప్రదాయాలను పాటిస్తారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో అట్లతద్ది జరుపుకుంటే, ఉత్తరాదిలో అదే రోజున కర్వా చౌత్ పండుగను జరుపుకుంటారు.
పెళ్లి కాని యువతులు ఈ రోజు మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరకాలని కోరుకుంటారు. వివాహితులు తమ భర్తకు దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం కలగాలని నోము చేస్తారు. తెల్లవారుజామున చద్దన్నం తినడం, అట్లను నైవేద్యంగా పెట్టడం, వ్రత కథ వినడం లేదా చదవడం ఈ పండుగలో ముఖ్య ఆచారాలు.
అట్లతద్ది నాడు చదవాల్సిన పవిత్ర కథ
ఓ రాజుగారికి సుకుమారి అనే కుమార్తె ఉండేది. ఆమెకు నలుగురు స్నేహితురాళ్లు — బ్రాహ్మణ, వెలమ, కోమట, కాపు అమ్మాయిలు. ఒకరోజు రాజకుమారి పెద్దల మాటల్లో అట్లతద్ది నోమును పాటిస్తే ఆరోగ్యవంతుడు, అందగాడు భర్త లభిస్తాడని విని స్నేహితురాళ్లతో కలిసి వ్రతం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఆమె నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఉపవాసం చేసింది. కానీ రాత్రి అయ్యే వరకు చంద్రుడు కనిపించలేదు. చెల్లెలు అలసిపోయి ఉన్నందున ఆమె అన్నలు ప్రేమతో అరిక కుప్పకూ నిప్పు పెట్టి ఆ మంటను అద్దంలో చూపించి — “చంద్రుడు వచ్చాడు” అని చెప్పారు. రాజకుమారి భ్రమలో ఆ మంటని చంద్రుడని భావించి ఉపవాసాన్ని విరమించింది.
తరువాత ఆమె స్నేహితురాళ్లు చంద్రుణ్ని నిజంగా చూసి ఉపవాసాన్ని ముగించారు. కొద్ది రోజులకి పెళ్లి సంధానాలు మొదలయ్యాయి. ఆశ్చర్యంగా స్నేహితురాళ్లకు యువకులు వరులుగా రాగా, రాజకుమారికి మాత్రం ముసలివాడు వరుడయ్యాడు.
రాజకుమారి బాధతో వేపచెట్టు కింద తపస్సు చేసింది. ఆ సమయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు అక్కడికి వచ్చి కారణం అడిగారు. ఆమె జరిగిన సంగతిని వివరించగా, వారు “నోము ఉల్లంఘన వల్లే ఈ పరిణామం జరిగింది. మళ్లీ భక్తి భావంతో అట్లతద్ది నోమును ఆచరిస్తే నీకు పడుచు భర్త లభిస్తాడు” అని ఆశీర్వదించారు.
రాజకుమారి మరోసారి ఆచారాలన్నీ సక్రమంగా పాటించి అట్లతద్ది వ్రతం చేసింది. ఫలితంగా ఆమెకు అందగాడు, సద్గుణవంతుడు భర్త లభించాడు.
అట్లతద్ది పండుగ సారాంశం
అట్లతద్ది పండుగ మన సంప్రదాయాల ప్రతీక. స్త్రీల భక్తి, దాంపత్య సౌఖ్యం, కుటుంబ ఐక్యతకు సంకేతంగా నిలుస్తుంది. ఈ రోజు కథను వినడం లేదా చదవడం ద్వారా వ్రతం ఫలప్రదమవుతుంది.