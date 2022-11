Coconut Water: కొబ్బరి నీళ్లలో యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు.. ఇలా ఉపయోగిస్తే ముడతలకి చెక్..

Coconut Water: కొబ్బరి నీళ్ల వినియోగం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని రోజూ తీసుకోవడం వల్ల చర్మం, జుట్టు, గోళ్లకు చాలా మంచిది. ఇది మాయిశ్చరైజింగ్, క్లెన్సింగ్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. బ్యూటీ రొటీన్‌లో కొబ్బరి నీళ్లను చేర్చుకోవచ్చు . అనేక విధాలుగా జుట్టు, చర్మం కోసం ఉపయోగించవచ్చు. ఇది జుట్టు, చర్మానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. జుట్టు శుభ్రం ఒక గిన్నెలో కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకోండి. దానికి యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలపండి. ఈ రెండింటినీ బాగా కలిపి షాంపూ లేదా కండిషనింగ్ తర్వాత జుట్టుకి అప్లై చేయండి. ఇది యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్కాల్ప్ దురదను తొలగించడానికి పనిచేస్తుంది. ఇది సంక్రమణను తొలగిస్తుంది. తర్వాత జుట్టును చల్లటి నీటితో కడగాలి. మొటిమలు దూరం కొబ్బరి నీళ్లలో విటమిన్ సి, అమినో యాసిడ్స్, అనేక ఇతర పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. దీని కోసం ఒక గిన్నెలో కొంచెం కొబ్బరి నీటిని తీసుకోండి. వీటికి పసుపు పొడి, కొంత ఎర్రచందనం కలపండి. వీటన్నింటిని మిక్స్ చేసి చర్మంపై అప్లై చేయండి. తర్వాత సాధారణ నీటితో చర్మాన్ని కడగాలి. ఇది మొటిమలను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. జుట్టుకి అప్లై చేయండి ఒక గిన్నెలో కొంచెం కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకోండి. వీటిని తలకు మసాజ్ చేయండి. ఇది పొడి, నిర్జీవమైన జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు మృదువుగా, మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది నేచురల్ కండీషనర్‌గా పనిచేస్తుంది. సహజ ప్రక్షాళన ఇది సహజమైన క్లెన్సర్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. మీరు మేకప్ తొలగించడానికి కొబ్బరి నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది పొడి చర్మం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. ముడతలను తొలగిస్తుంది కొబ్బరి నీళ్లలో యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ముడతల సమస్యను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇది ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.