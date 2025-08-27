Anger: చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం వస్తోందా? ఇలా నియంత్రించుకోవచ్చు
కోపం అనేది సహజమైన భావోద్వేగం. అయితే అదుపు తప్పితే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపైనే కాకుండా సంబంధాలపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది. దాన్ని పూర్తిగా వదిలేయలేము కానీ నియంత్రించడం మాత్రం సాధ్యం. అందుకు కొన్ని చిట్కాలు:
1. కొన్ని క్షణాలు ఆగి ఆలోచించండి
కోపం వచ్చిన వెంటనే మాట్లాడకండి లేదా చర్య తీసుకోకండి. కాసేపు ఆగి ఆలోచించడం వల్ల తర్వాత పశ్చాత్తాపం తగ్గుతుంది.
2. లోతైన శ్వాస తీసుకోండి
కోపంతో శ్వాస వేగంగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో నెమ్మదిగా లోతైన శ్వాస తీసుకుని వదలడం వల్ల మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది.
3. దృష్టి మళ్లించుకోండి
కోపం తెప్పించిన పరిస్థితి నుంచి దృష్టి మళ్లించండి. నీళ్లు తాగడం, నడవడం, పాటలు వినడం లేదా మీకు ఇష్టమైన పనిని చేయడం కోపాన్ని తగ్గిస్తుంది.
4. సమస్యను పరిష్కరించండి
కోపానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోండి. మూల కారణాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని పరిష్కరించడంపై దృష్టి పెడితే కోపం తగ్గుతుంది.
5. వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం చేయండి
శారీరక శ్రమ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం ద్వారా కోపం అదుపులోకి వస్తుంది.
6. భావాలను వ్యక్తపరచండి
కోపాన్ని అణచిపెట్టకండి. ప్రశాంతంగా మాట్లాడి మీ భావాలను తెలియజేయడం వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
7. నిద్ర, ఆహారంపై శ్రద్ధ పెట్టండి
తగినంత నిద్ర లేకపోవడం, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం కూడా కోపానికి కారణం అవుతాయి. 7–8 గంటల నిద్ర, పౌష్టికాహారం అవసరం.
ఈ చిట్కాలు పాటించినా కోపం అదుపులోకి రాకపోతే నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. నియంత్రణ ఒక ప్రక్రియ, క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే ఆరోగ్యకరమైన, ప్రశాంతమైన జీవితం గడపవచ్చు.