Amla for Hair Growth: ఇలా వాడితే.. జుట్టు ఎప్పటికప్పుడు బలంగా, పొడవుగా పెరుగుతుంది!
ఉసిరి (ఆమ్లా) అనేది జుట్టు సంరక్షణలో ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉపయోగిస్తున్న సహజ ఔషధం. ఇందులో విటమిన్–సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్, అమినో యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు బలం చేకూరుతుంది. దీనివల్ల జుట్టు రాలడాన్ని నివారించడమే కాకుండా, పొడవుగా, ఒత్తుగా పెరగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఉసిరితో జుట్టుకు కలిగే లాభాలు
జుట్టు పెరుగుదల: విటమిన్ సి, ఇతర పోషకాలు తలకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
చుండ్రు నివారణ: యాంటీఫంగల్, యాంటీవైరల్ గుణాలు చుండ్రును తగ్గిస్తాయి.
జుట్టు నెరసిపోకుండా రక్షణ: యాంటీఆక్సిడెంట్లు జుట్టును నల్లగా ఉంచుతాయి.
జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడం: కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తుంది.
సహజ కండిషనర్: జుట్టు మెత్తగా, మెరిసేలా మారుతుంది.
జుట్టు కోసం ఉసిరిని వాడే పద్ధతులు
ఉసిరి పొడి–కొబ్బరి నూనె:
రెండు చెంచాల ఉసిరి పొడిలో నాలుగు చెంచాల కొబ్బరి నూనె వేసి మరిగించి చల్లార్చి జుట్టుకి పట్టించాలి.
ఉసిరి పొడి–పెరుగు ప్యాక్:
ఉసిరి పొడి, పెరుగు కలిపి పేస్ట్ తయారు చేసి జుట్టుకి రాసి 30-45 నిమిషాల తర్వాత కడుక్కోవాలి.
ఉసిరి షాంపూ:
ఎండబెట్టిన ఉసిరి పొడిని శిఖాకాయ్ పొడితో కలిపి సహజ షాంపూలా వాడవచ్చు.
ఉసిరి రసం:
తాజా ఉసిరి రసాన్ని కుదుళ్లకు రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఉసిరి నూనె:
మార్కెట్లో లభించే ఉసిరి నూనెను లేదా ఇంట్లో తయారుచేసిన నూనెను మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది.
ఉసిరిని క్రమం తప్పకుండా జుట్టుపై ఉపయోగించడమే కాకుండా, ఆహారంలో భాగంగా కూడా తీసుకుంటే శరీరానికి, జుట్టుకి రెండింటికీ లాభం చేకూరుతుంది.