సంతానోత్పత్తికి సూపర్‌ ఫుడ్‌ వాల్‌నట్స్‌.. చలికాలంలో తింటే అద్భుత ప్రయోజనాలు.

సంతానోత్పత్తికి సూపర్‌ ఫుడ్‌ వాల్‌నట్స్‌.. చలికాలంలో తింటే అద్భుత ప్రయోజనాలు.

Walnuts Benefits: మనం రెగ్యూలర్‌గా తీసుకునే ఆహారాలు కాకుండా ఒక్కోసారి శరీరానికి అవసరమయ్యే సూపర్‌ ఫుడ్స్‌ కూడా తీసుకోవాలి. ఇవి శరీరానికి అదనపు పోషకాలని అందిస్తాయి. మార్కెట్‌లో ఇలాంటి సూపర్‌ఫుడ్‌లు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి వాల్‌నట్స్. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వాల్‌నట్స్‌లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటు నియంత్రణకు, పురుషుల సంతానోత్పత్తికి మంచివి. వాల్‌నట్‌లు మెదడుకు మేలు చేస్తాయి. క్యాన్సర్ అభివృద్ధిని నిరోధించడానికి పని చేస్తాయి. రోజూ వాల్ నట్స్ తినడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం. పేగు ఆరోగ్యం వాల్‌నట్స్‌లో బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి గట్ వాతావరణాన్ని మార్చడంలో ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆహారంలో సరైన మొత్తంలో వాల్‌నట్‌లను చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి గట్ బ్యాక్టీరియా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది రక్తపోటు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గుండె ఆరోగ్యం ప్రతిరోజూ వాల్‌నట్‌లను తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఈ విషయం చాలాసార్లు అధ్యయనాలలో నిరూపించారు. గుండె ఆరోగ్యానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు. చెడు కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటు. వాల్ నట్స్ తినడం వల్ల ఈ రెండింటినీ తగ్గించుకోవచ్చు. రక్తపోటు ప్రతిరోజు సరైన మొత్తంలో వాల్‌నట్‌లను తీసుకోవడం వల్ల సెంట్రల్ డయాస్టొలిక్ బ్లడ్ ప్రెజర్ తగ్గించడానికి, కొలెస్ట్రాల్ ప్రొఫైల్‌లో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది. బ్రెయిన్ హెల్త్‌ వాల్ నట్స్ మీ మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాల్‌నట్‌లను తీసుకోవడం వల్ల అభిజ్ఞా పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. గుండె జబ్బులు, డిప్రెషన్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. క్యాన్సర్ రోజూ వాల్‌నట్స్ తినడం వల్ల క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నివారిస్తుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం వాల్‌నట్స్‌ క్యాన్సర్ పెరుగుదలను అణిచివేస్తుంది.