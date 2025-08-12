Airplane Mode: మొబైల్లో ‘ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్’ ఆన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
ఇప్పటి కాలంలో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంది. కానీ అందులోని కొన్ని ఫీచర్ల అసలు ప్రయోజనం చాలా మందికి తెలియదు. వాటిలో ఒకటి ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్. దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? చూద్దాం.
ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ ఉద్దేశ్యం
ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే, ఫోన్లోని సెల్యులార్ నెట్వర్క్, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS వంటి అన్ని వైర్లెస్ కనెక్షన్లు తాత్కాలికంగా ఆఫ్ అవుతాయి. విమాన ప్రయాణ సమయంలో, ఫోన్ సిగ్నల్స్ వల్ల విమాన నావిగేషన్ లేదా కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్కి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండటమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. అంతేకాకుండా, ఈ మోడ్ ఫోన్ను పూర్తిగా “ఆఫ్లైన్” మోడ్లోకి మార్చేస్తుంది.
ప్రయోజనాలు
సిగ్నల్ సెర్చ్ ఆపివేయడం వల్ల బ్యాటరీ ఎక్కువ సేపు పనిచేస్తుంది
కాల్స్, మెసేజ్లు, నోటిఫికేషన్లు రాకుండా ప్రశాంతంగా పని చేయొచ్చు
చార్జ్ వేగంగా అవుతుంది
రేడియేషన్ స్థాయి తాత్కాలికంగా తగ్గుతుంది
విమాన ప్రయాణంలో ఎటువంటి సాంకేతిక అంతరాయం లేకుండా సురక్షితంగా ఉండవచ్చు
ప్రతికూలతలు
కాల్స్, SMSలు, మొబైల్ డేటా ఉపయోగించలేరు
అత్యవసర సమయంలో వెంటనే ఇతరులతో సంప్రదించలేరు
వాట్సాప్, ఇమెయిల్, సోషల్ మీడియా నోటిఫికేషన్లు ఆగిపోతాయి
కొన్ని యాప్లలో లైవ్ లొకేషన్ సరిగా పని చేయకపోవచ్చు
ముగింపు:
ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ అవసరమైనప్పుడు చాలా ఉపయోగకరమైన ఫీచర్. విమాన ప్రయాణం, బ్యాటరీ సేవింగ్, లేదా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని వాడవచ్చు. కానీ ఆన్ చేసిన వెంటనే నెట్వర్క్ ఆధారిత అన్ని సేవలు ఆగిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.