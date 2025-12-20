Air Pollution Risk: కాలుష్యం నుంచి పుట్టబోయే బిడ్డను కాపాడుకోవాలంటే ఈ చిట్కాలు తప్పనిసరి
Air Pollution Risk: ఇటీవల కాలంలో వాయు కాలుష్యం స్థాయిలు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పొగమంచు కూడా తోడై పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. ఈ కాలుష్యం వలన పుట్టబోయే శిశువులకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ పరిశోధన ప్రకారం.. కాలుష్యం, పొగమంచు రెండూ గర్భంలో ఉన్న శిశువుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. గాలిలోని PM2.5, PM10 వంటి కాలుష్య కణాలు (నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో సహా) శ్వాస ద్వారా ఊపిరితిత్తులలోకి ప్రవేశిస్తాయి. కలుషిత ప్రాంతాల్లో నివసించే గర్భిణీ స్త్రీలలో, ఈ కణాలు రక్తంలో కలిసిపోయి శిశువు మానసిక అభివృద్ధిని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు కాలుష్యం లేదా పొగమంచుకు ఎక్కువగా గురైనప్పుడు గర్భంలో ఉన్న శిశువుకు ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. దీనిని వైద్య పరిభాషలో హైపోక్సియా అంటారు. ఈ పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు మెదడు కణాల పెరుగుదలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మెదడులో మంట, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడికి కారణమై, శిశువు మెదడు ఎదుగుదలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. బిడ్డ పెరిగే కొద్దీ వారి నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనపడటం, మరియు ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గర్భిణీలు కాలుష్యం నుంచి రక్షణ పొందడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
గర్భిణీ స్త్రీలు తమను, పుట్టబోయే శిశువును కాలుష్య ప్రమాదం నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఈ కింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు:
* మాస్క్ ధరించడం: బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన మాస్క్ ధరించాలి.
* ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వాడకం: ఇంట్లో గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉపయోగించడం మంచిది.
* ప్రయాణ సమయం నియంత్రణ: కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉండే ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో బయటకు వెళ్లడం పూర్తిగా తగ్గించాలి.
* ఆహార నియమాలు: వైద్యులు సూచించిన ఆహార పద్ధతిని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
* గర్భిణీలు కాలుష్యం అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్లడాన్ని పూర్తిగా నివారించడం శ్రేయస్కరం.