Air Fryer Uses: ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాడకం లాభమా? నష్టమా?
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ గురించి చాలామందిలో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. తక్కువ నూనెతో వంట చేయవచ్చని, ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి చాలామంది దీన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. డీప్ ఫ్రై ఆహారంతో పోలిస్తే ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వంటలు ఆరోగ్యకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, దీని వాడకంలో లాభాలు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాడకం వల్ల లాభాలు
తక్కువ నూనెతో వంట: కొన్ని వంటకాలు అసలు నూనె అవసరం లేకుండా కూడా చేయవచ్చు. దీంతో క్యాలరీలు తగ్గి, గుండె జబ్బులు, లావు సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
రుచికరమైన వంటలు: నూనెలో వేయించిన వంటల మాదిరిగానే క్రిస్పీగా, రుచిగా వస్తాయి. వేడి గాలి ప్రసరణ వల్ల ఆహారం సమానంగా ఉడుకుతుంది.
వేగంగా వంట: సాధారణ ఓవెన్ల కంటే వేగంగా వంట అవుతుంది. సమయం, విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది.
బహుముఖ వినియోగం: కేవలం ఫ్రై మాత్రమే కాదు, గ్రిల్, రోస్ట్, బేక్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాడకం వల్ల నష్టాలు
పోషకాల నష్టం: అధిక ఉష్ణోగ్రత వల్ల కొన్ని విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు తగ్గిపోవచ్చు.
రుచిలో తేడా: డీప్ ఫ్రై వంటకాలకు ఉండే ప్రత్యేక రుచి తగ్గిపోవచ్చు.
పరిమాణ పరిమితి: ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో వంట చేయలేరు. పెద్ద కుటుంబాల కోసం పలుమార్లు వండాల్సి రావచ్చు.
ధర: ధర కొంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే, అన్ని రకాల వంటకాలు దీంట్లో సరిగ్గా రాకపోవచ్చు.
కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తలు
కుటుంబ పరిమాణం: సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి సరైన కెపాసిటీ ఎంచుకోవాలి.
ఫీచర్లు: బేకింగ్, గ్రిల్లింగ్ లాంటి బహుళ ఫీచర్లు ఉంటే మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
బడ్జెట్: మీ బడ్జెట్కి సరిపడే మోడల్, బ్రాండ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.
మొత్తానికి, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అనేది ఆరోగ్యకరమైన వంటకు ఉపయోగపడే మంచి సాధనం. కానీ, ఇది పూర్తిగా నూనె లేని వంటకాలను కాదు, తక్కువ నూనెతో చేసే వంటకాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. కాబట్టి మీ అవసరాలు, అలవాట్లు చూసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.