Air Fryer vs Microwave: ఏది బెస్ట్? వంటలకు సరైన అప్లయన్స్ ఎంచుకునే మార్గం.
ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ vs మైక్రోవేవ్: మీ వంటగదికి ఏ ఉపకరణం ఉత్తమమైనదో తెలుసుకోండి. సరైన ఎంపిక చేసుకోవడానికి వంట చేయడం, మళ్లీ వేడి చేయడం, క్రిస్పీనెస్, సౌలభ్యం మరియు ధరను సరిపోల్చండి.
మీ వంటగది కోసం ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ (Air Fryer) లేదా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్.. ఈ రెండింటిలో ఏది కొనాలో అని తికమకపడుతున్నారా? అయితే, ఈ రెండింటి ఉపయోగాలు మరియు ప్రయోజనాలు పూర్తిగా వేరు. ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్లు తక్కువ నూనెతో ఆహారాన్ని క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్లో తయారు చేయడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అదే మైక్రోవేవ్లు అయితే ఏదైనా పదార్థాన్ని కేవలం సెకన్లలో వేడి చేయడానికి లేదా త్వరగా వండటానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. మీ జీవనశైలికి ఏది సెట్ అవుతుందో నిర్ణయించుకోవడానికి రెండింటి లాభనష్టాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ అనేది వేడి గాలిని లోపల వేగంగా తిప్పడం ద్వారా ఆహారాన్ని ఉడికిస్తుంది. ఇది ఒక చిన్న ఫ్యాన్ ఉన్న ఓవెన్ లాంటిది. ఇందులో ఉండే బాస్కెట్ వల్ల ఆహారం లోపల, బయట సమానంగా మరియు త్వరగా ఉడుకుతుంది. సాధారణంగా వీటిని వీటికి ఉపయోగిస్తారు:
- నూనెలో ముంచకుండానే క్రిస్పీ ఫ్రైస్ మరియు చిప్స్ కోసం.
- చికెన్ వింగ్స్, బర్గర్లు, నగ్గెట్స్ వంటివి వండుకోవడానికి.
- కొన్ని మోడళ్లలో బేకింగ్ మరియు గ్రిల్లింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
మైక్రోవేవ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించి ఆహారాన్ని లోపల నుండి వేగంగా వేడి చేస్తుంది. ఇది వీటికి చాలా బాగుంటుంది:
- మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ను వేడి చేయడానికి.
- గడ్డకట్టిన (Frozen) పదార్థాలను కరిగించడానికి (Defrost).
- కేకులు బేక్ చేయడానికి మరియు కొన్ని రకాల వంటకాలకు.
గ్రిల్ లేదా కన్వెక్షన్ సౌకర్యం ఉన్న మైక్రోవేవ్లలో రొట్టెలు, రోస్టులు కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ సాధారణ మైక్రోవేవ్లు ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ ఇచ్చే 'క్రిస్పీనెస్'ను ఇవ్వలేవు.
ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ ఉపయోగాలు:
- ఆహారం త్వరగా మరియు అన్ని వైపులా సమానంగా ఉడుకుతుంది.
- పదార్థాలు క్రిస్పీగా, ఎర్రగా వేగుతాయి.
- తక్కువ నూనె వాడటం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
మైక్రోవేవ్ ఉపయోగాలు:
- ఆహారంలోని తేమను పోనివ్వకుండా రుచిగా ఉంచుతుంది.
- మిగిలిన వంటకాలను వేడి చేయడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
- ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ను నిమిషాల్లో కరిగిస్తుంది.
- బిజీగా ఉండే వారికి సమయం ఆదా చేస్తుంది.
పరిమితులు:
- ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్: పులుసులు, సాంబార్ వంటి లిక్విడ్ పదార్థాలను ఇందులో వేడి చేయలేము.
- మైక్రోవేవ్: సాధారణ మైక్రోవేవ్లో ఆహారం క్రిస్పీగా రాదు. అది మెత్తగానే ఉంటుంది.
ముగింపు:
ధర విషయానికి వస్తే సాధారణంగా మైక్రోవేవ్లు తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. మీకు ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ ఉండి, నూనె తక్కువగా వాడుతూ క్రిస్పీ స్నాక్స్ తినడం ఇష్టమైతే 'ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్' తీసుకోండి. అలా కాకుండా త్వరగా వేడి చేయడం, వంటను సులభం చేసుకోవడం ముఖ్యం అనుకుంటే 'మైక్రోవేవ్' సరైన ఎంపిక. చాలా ఇళ్లలో ఈ రెండింటినీ వాడటం వల్ల వంట పని ఇంకా సులభం అవుతుంది.