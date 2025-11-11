వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో శాంతి, సంపద, స్థిరత్వం కావాలంటే — ఈ 5 తప్పులు ఎప్పటికీ చేయకండి!
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో శాంతి, సంపద, ఆనందం ఉండాలంటే ఈ 5 తప్పులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయకండి. చెత్త పేరుకుపోవడం, పగిలిన వస్తువులు ఉంచడం, గోళ్లు కొరకడం వంటి అలవాట్లు శ్రేయస్సును దూరం చేస్తాయి. తప్పక చదవండి!
ఇంట్లో శాంతి, సంపద, సానుకూల శక్తి కావాలంటే…
ప్రతి ఒక్కరి కల — ఇంట్లో శాంతి, ఆనందం, ఆర్థిక సౌభాగ్యం, మరియు స్థిరత్వం నెలకొనడం.
అయితే కొన్నిసార్లు, కారణం తెలియకుండానే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ విభేదాలు, లేదా ఆకస్మిక ఖర్చులు పెరిగిపోతుంటాయి.
జ్యోతిషశాస్త్రం మరియు వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సమస్యల వెనుక కొన్ని చిన్న తప్పులే కారణమవుతాయి. ఇంట్లో శాంతి, శ్రేయస్సు కొనసాగాలంటే ఈ 5 వాస్తు తప్పులను ఎప్పటికీ చేయకూడదు.
గోళ్లు కొరకడం — ప్రతికూల శక్తికి ఆహ్వానం
వాస్తు ప్రకారం గోళ్లు కొరకడం అత్యంత అశుభం.
1. ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరమే కాకుండా, ప్రతికూల శక్తిని కూడా ఆహ్వానిస్తుంది.
2. ఈ అలవాటు ఇంటి సానుకూల వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.
3. పరిష్కారం: ఈ అలవాటు మానేసి శుభ్రతను పాటించాలి.
అతిథులపై కోపం చూపడం
“అతిథి దేవోభవ” — మన సాంప్రదాయంలో ఇది సత్యం.
1. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులపై కోపం చూపడం వాస్తు దోషంగా పరిగణించబడుతుంది.
2. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కటాక్షం దూరం అవుతుంది, కుటుంబ శాంతి దెబ్బతింటుంది.
3 పరిష్కారం: అతిథులను సంతోషంగా స్వాగతించండి, గౌరవించండి.
ఇంట్లో చెత్త పేరుకుపోవడం
వాస్తు ప్రకారం చెత్త పేరుకుపోవడం ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది.
1. ఇంటి మూలల్లో, వంటగది లేదా పూజగదిలో చెత్త ఉంచకండి.
2. ఇది ఆర్థిక నష్టాలకు, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
3. పరిష్కారం: ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇంటిని శుభ్రం చేసి, చెత్తను బయట పారేయండి.
పగిలిపోయిన వస్తువులు ఉంచడం
ఇంట్లో విరిగిపోయిన గడియారాలు, అద్దాలు, పాత్రలు లేదా పాత ఫర్నిచర్ ఉంచడం వాస్తు దోషానికి కారణం.
1. ఇవి సానుకూల శక్తిని దూరం చేసి, మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.
2.పరిష్కారం: పాడైన వస్తువులను వెంటనే ఇంటి నుండి తొలగించండి.
బంధువులతో తప్పుగా ప్రవర్తించడం
బంధువులు, తల్లిదండ్రులు, పెద్దలతో అగౌరవంగా ప్రవర్తించడం వాస్తు ప్రకారం ప్రతికూల శక్తిని తీసుకొస్తుంది.
1. ఇది లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం దూరం చేస్తుంది.
2.పరిష్కారం: కుటుంబ సభ్యులతో సానుకూలంగా మాట్లాడండి, గౌరవంగా ప్రవర్తించండి.
ముగింపు:
ఇంటి వాస్తు కేవలం నిర్మాణం గురించే కాదు, మన ప్రవర్తన, అలవాట్లు, ఆలోచనలు కూడా వాస్తు భాగమే.
ఈ 5 చిన్న మార్పులు చేస్తే — ఇంట్లో శాంతి, సంపద, సానుకూల శక్తి నిలకడగా ఉంటుంది.