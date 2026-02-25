AC Side Effects: ఏసీ ఎక్కువగా వాడితే జాగ్రత్త.. ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాలు
AC Side Effects: ఎక్కువసేపు ఏసీలో ఉండటం వల్ల శ్వాసకోశ, చర్మ, కీళ్ల సమస్యలు రావచ్చని నిపుణుల హెచ్చరిక. ఏసీ వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే.
ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగంగా ఎయిర్ కండిషనర్ (ఏసీ) వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. వేసవి వేడిని తట్టుకునేందుకు ఇళ్లలో, కార్యాలయాల్లో, వాహనాల్లో ఎక్కువసేపు ఏసీ వినియోగిస్తున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలంగా ఏసీ గదుల్లో గడపడం వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉండే అవకాశముందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
శ్వాసకోశ సమస్యలు:
ఏసీ గదుల్లో గాలి పొడిగా ఉండటం వల్ల దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కణాలు గాలిలో ఎక్కువసేపు తేలియాడే అవకాశం ఉంది. ఇవి శ్వాస ద్వారా శరీరంలోకి చేరి అలర్జీలు, సైనస్, ఆస్తమా, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చర్మ సమస్యలు:
ఏసీ గదుల్లో తేమ శాతం తగ్గిపోవడంతో చర్మంలోని సహజ తేమ క్రమంగా తగ్గుతుంది. దీంతో చర్మం పొడిబారడం, చెమట తగ్గడం, చర్మం పెళుసుగా మారడం, అలర్జీలు రావడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
శరీర ఉష్ణోగ్రతపై ప్రభావం:
ఎక్కువసేపు చల్లని వాతావరణంలో ఉండటం వల్ల శరీరం ఆ ఉష్ణోగ్రతకు అలవాటు పడుతుంది. బయట వేడి వాతావరణంలోకి వెళ్లినప్పుడు జలుబు, జ్వరం, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు కలగవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నీరు తక్కువగా తాగడం:
ఏసీలో చెమట పట్టకపోవడం వల్ల దాహం తక్కువగా అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల నీరసం, అలసట, డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.
కండరాలు, కీళ్ల నొప్పులు:
దీర్ఘకాలం ఏసీ గదిలో కూర్చోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మందగించి కండరాలు, కీళ్ల నొప్పులు రావచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
జాగ్రత్తలు:
గదిలో సహజ గాలి ప్రవేశించేలా చూడాలి.
ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను 24–26 డిగ్రీల మధ్య ఉంచాలి.
తరచూ బయటకు వెళ్లి స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చాలి.
చర్మం కోసం మాయిశ్చరైజర్ ఉపయోగించాలి.
సమయానికి తగినంత నీరు తాగాలి.
తాత్కాలికంగా చల్లదనాన్ని అందించే ఏసీపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా, మితంగా వినియోగిస్తే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.